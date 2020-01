東京スカパラダイスオーケストラがベストアルバム「TOKYO SKA TREASURES ~ベスト・オブ・東京スカパラダイスオーケストラ~」を3月18日にリリースする。

ベストアルバムにはスカパラが1998年にエイベックスに移籍してから発表した楽曲が、茂木欣一(Dr)責任選曲のもとCD3枚に47曲収められる。DISC 1とDISC 2には2001年より生まれた“歌モノ”を収録。「めくれたオレンジ feat. 田島貴男」「カナリヤ鳴く空 feat. チバユウスケ」「美しく燃える森 feat. 奥田民生」「リボン feat. 桜井和寿」といったさまざまなアーティストを迎えた楽曲や、「DOWN BEAT STOMP」「銀河と迷路」「Glorious」「メモリー・バンド」といったスカパラのメンバーによる歌モノがラインナップされている。さらに新たなゲストボーカルを迎えた新曲も収録されることが決定した。DISC 3には「Paradise Has No Border」「TONGUES OF FIRE」「5 days of TEQUILA」「水琴窟-SUIKINKUTSU- feat. 上原ひろみ」といったインストナンバーが収められる。

ベストアルバムは“CD+Blu-ray盤”“CD+DVD盤”“CD ONLY盤”“ファンクラブ限定盤”の4形態が用意される。CD+Blu-ray盤のBlu-rayには39曲のミュージックビデオと約30分のライブ映像、約50分のスペシャル映像、CD+DVD盤のDVDには同じくライブ映像と約40分のスペシャル映像をそれぞれ収録。ファンクラブ限定盤にはシングルのカップリング曲で構成されたCDと、Blu-ray、写真集、そしてレインポンチョが付属する。ファンクラブ限定盤のBlu-rayにはMVとライブ映像のほか、限定盤のために撮り下ろされた映像が収められる。

東京スカパラダイスオーケストラ「TOKYO SKA TREASURES ~ベスト・オブ・東京スカパラダイスオーケストラ~」収録内容

DISC 1

01. 新曲

02. リボン feat. 桜井和寿 [2020 Remaster]

03. めくれたオレンジ feat. 田島貴男 [2020 Remaster]

04. 銀河と迷路 [2020 Remaster]

05. 道なき道、反骨の。 feat. Ken Yokoyama [2020 Remix & Remaster]

06. 流星とバラード feat. 奥田民生 [2020 Remaster]

07. 流れゆく世界の中で feat. MONGOL800 [2020 Remaster]

08. 白と黒のモントゥーノ feat. 斎藤宏介(UNISON SQUARE GARDEN) [2020 Remaster]

09. 嘘をつく唇 feat. 片平里菜 [2020 Remaster]

10. Pride Of Lions feat. 伊藤ふみお [2020 Remaster]

11. 縦書きの雨 feat. 中納良恵 [2020 Remaster]

12. 爆音ラヴソング feat. 尾崎世界観 [2020 Remaster]

13. ちえのわ feat. 峯田和伸 [2020 Remaster]

14. All Good Ska Is One feat. Angelo Moore [2020 Remaster]

15. Glorious [2020 Remaster]

DISC 2

01. 明日以外すべて燃やせ feat. 宮本浩次 [2020 Remaster]

02. 星降る夜に feat. 甲本ヒロト [2020 Remaster]

03. カナリヤ鳴く空 feat. チバユウスケ [2020 Remaster]

04. メモリー・バンド [2020 Remaster]

05. サファイアの星 feat. Chara [2020 Remaster]

06. 野望なき野郎どもへ feat. TOSHI-LOW(BRAHMAN / OAU) [2020 Remaster]

07. ずっと feat. Crystal Kay [2020 Remaster]

08. Wake Up! feat. ASIAN KUNG-FU GENERATION [2020 Remaster]

09. 追憶のライラック feat. ハナレグミ [2020 Remaster]

10. Diamond In Your Heart feat. 細美武士 [2020 Remix & Remaster]

11. 美しく燃える森 feat. 奥田民生 [2020 Remaster]

12. 風のプロフィール feat. 習志野高校吹奏楽部 [2020 Remaster]

13. 君と僕 2010 feat. 斉藤和義 [2020 Remaster]

14. 閃光 feat. 10-FEET [2020 Remaster]

15. DOWN BEAT STOMP [2020 Remaster]

DISC 3

01. Paradise Has No Border feat. さかなクン [2020 Remaster](music by NARGO)

02. Break into the Light~約束の帽子~ [2020 Remaster](music by 沖祐市)

03. 火の玉ジャイヴ [2020 Remaster](music by 冷牟田竜之)

04. 太陽にお願い ~Wish Upon The Sun~ [2020 Remaster](music by 茂木欣一)

05. CALL FROM RIO [2020 Remaster](music by 川上つよし)

06. そばにいて黙るとき -Silent By Your Side- [2020 Remaster](lyrics by 谷中敦 / music by 沖祐市)

07. Perfect Future [2020 Remaster](music by 北原雅彦)

08. 5 days of TEQUILA [2020 Remaster](music by 加藤隆志)

09. Horizon [2020 Remaster](music by 川上つよし)

10. Natty Parade "Shaken Mix" [2020 Remaster](music by 北原雅彦)

11. STROKE OF FATE [2020 Remaster](music by 川上つよし)

12. 暗夜行路 [2020 Remaster](music by 沖祐市)

13. THE MOVIN' DUB [On The Whole Red Satellites] [2020 Remaster](music by GAMO)

14. White Light [2020 Remaster](music by 加藤隆志)

15. One Night [2020 Remaster](music by 大森はじめ)

16. 水琴窟-SUIKINKUTSU- feat. 上原ひろみ [2020 Remaster](music by NARGO)

17. TONGUES OF FIRE [2020 Remaster](music by 川上つよし)

DISC 4(ファンクラブ限定盤)

01. 'JAZZIE' SPEAKS [2020 Remaster]

02. 国境の北、オーロラの果て [2020 Remaster]

03. ECHO OF LIGHT-命の灯火- [2020 Remaster]

04. 動かぬ男~The"BIG MAN"still standing~(KING OF THE NIGHT TIME WORLD DUB)[2020 Remaster]

05. Raise It All [2020 Remaster]

06. 睡蓮の舟 [2020 Remaster]

07. BLACK JACK [2020 Remaster]

08. Rendezvous In Space!(A Dream Rocket DUB) [2020 Remaster]

09. BE ALL SMILES [2020 Remaster]

10. Zero Fighter [2020 Remaster]

11. Silver Lining [2020 Remaster]

12. 道 [2020 Remaster]

13. 月に吠える [2020 Remaster]

14. Eastern Blues [2020 Remaster]

15. I Want To Be A Star Which Twinkles Only For You [2020 Remaster]

Blu-ray DISC 1(CD+Blu-ray盤 / ファンクラブ限定盤)

・火の玉ジャイヴ

・めくれたオレンジ feat. 田島貴男

・カナリヤ鳴く空 feat. チバユウスケ

・美しく燃える森 feat. 奥田民生

・DOWN BEAT STOMP

・銀河と迷路

・STROKE OF FATE

・TONGUES OF FIRE

・追憶のライラック feat. ハナレグミ

・サファイアの星 feat. Chara

・星降る夜に feat. 甲本ヒロト

・Pride Of Lions feat. 伊藤ふみお

・流星とバラード feat. 奥田民生

・Break into the Light~約束の帽子~

・All Good Ska Is One feat. Angelo Moore

・縦書きの雨 feat. 中納良恵

・黄昏を遊ぶ猫 feat. 中納良恵

・太陽と心臓 feat. ハナレグミ

・Diamond In Your Heart feat. 細美武士

・閃光 feat. 10-FEET

・流れゆく世界の中で feat. MONGOL800

・Wake Up! feat. ASIAN KUNG-FU GENERATION

・爆音ラヴソング feat. 尾崎世界観

・めくったオレンジ feat. 尾崎世界観

・嘘をつく唇 feat. 片平里菜

・道なき道、反骨の。 feat. Ken Yokoyama

・Paradise Has No Border

・月のウインク

・さよならホテル feat. Ken Yokoyama

・白と黒のモントゥーノ feat. 斎藤宏介(UNISON SQUARE GARDEN)

・ちえのわ feat. 峯田和伸

・Glorious

・野望なき野郎どもへ feat. TOSHI-LOW(BRAHMAN / OAU)

・Te Quiero con Bugalu(テ・キエロ・コン・ブガルー)feat. iLe

・メモリー・バンド

・明日以外すべて燃やせ feat. 宮本浩次

・リボン feat. 桜井和寿

・風のプロフィール feat. 習志野高校吹奏楽部

・新曲Music Video

Blu-ray DISC 2(CD+Blu-ray盤)

・ライブ映像 約30分収録予定

・スペシャル映像 約50分収録予定

Blu-ray DISC 2(ファンクラブ限定盤)

・ライブ映像 約30分収録予定

・FC盤限定スペシャル映像 約60分収録予定

DVD(CD+DVD盤)

・ライブ映像 約30分収録予定

・スペシャル映像 約40分収録予定



※「Te Quiero con Bugalu」の「u」はアキュートアクセント付きが正式表記。