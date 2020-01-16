人気グループ「NEWS」の増田貴久さんが、バラエティー番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）の人気コーナー「グルメチキンレース ゴチになります！（ゴチバトル）」の新メンバーに決まったことが1月16日、明らかになった。同日放送の特番「ぐるナイゴチ21！ W新メンバーお披露目2時間 SP」で発表された。

2020年の初戦はザ・ペニンシュラ東京（東京都千代田区）の高級中国料理店・起鳳臺（ヘイフンテラス）。増田さんは、番組冒頭からコアラのマスクをして登場し、ゴチバトルに参戦。最初にチャーハンをオーダー、「なんなら2個食べたい」と話し、ナインティナインの岡村隆史さんから「バカかもしれない！？」と突っ込みを入れられていた。

「ゴチバトル」は、レギュラーのゴチメンバーとゲストが高級レストランでメニューの金額を見ずに注文。設定金額から最も遠かった参加者が全員の合計金額を自腹で支払うルール。また、1年間の通算自腹額が最高額のゴチメンバーはコーナーを“クビ”にされ、翌年から新メンバーが加わる。2019年末のスペシャルで「Sexy Zone」の中島健人さんと女優の土屋太鳳さんが“クビ”となった。

◇これまでのゴチメンバーの変遷（敬称略）

1998年10月～2000年 ＜ゴチ1＞ 岡村隆史、矢部浩之、国分太一、出川哲朗 2000年～2001年 ＜ゴチ2＞ 岡村、矢部、国分、出川 2002年 ＜ゴチ3＞ 岡村、矢部、国分、出川、中島知子 2003年 ＜ゴチ4＞ 矢部、国分、出川、中島、セイン・カミュ 2004年 ＜ゴチ5＞ 岡村、矢部、国分、船越英一郎、中島 2005年 ＜ゴチ6＞ 岡村、矢部、国分、船越（新メンバー入れ替え戦で復帰）、中島 2006年 ＜ゴチ7＞ 岡村、矢部、国分、船越、優香 2007年 ＜ゴチ8＞ 岡村、矢部、国分、船越、井上和香 2008年 ＜ゴチ9＞ 岡村、矢部、国分、船越、森泉 2009年 ＜ゴチ10＞ 岡村、国分、船越、森、江角マキコ 2010年 ＜ゴチ11＞ 岡村、矢部、国分、江角、佐々木希 2011年 ＜ゴチ12＞ 岡村、国分、江角、佐々木、田山涼成 2012年 ＜ゴチ13＞ 岡村、矢部、国分、江角、杏 2013年 ＜ゴチ14＞ 岡村、矢部、国分、江角、上川隆也 2014年 ＜ゴチ15＞ 岡村、国分、江角、上川、平井理央 2015年 ＜ゴチ16＞ 岡村、矢部、国分、江角、柳葉敏郎 2016年 ＜ゴチ17＞ 岡村、矢部、国分、柳葉、二階堂ふみ 2017年 ＜ゴチ18＞ 岡村、矢部、国分、二階堂、渡辺直美、大杉漣 2018年 ＜ゴチ19＞ 岡村、渡辺、大杉（2月に急逝）、中島健人、橋本環奈、田中圭 （途中加入） 2019年 ＜ゴチ20＞ 岡村、中島健人、田中、土屋太鳳、千鳥・ノブ 2020年 ＜ゴチ21＞ 岡村、矢部、田中、千鳥・ノブ、増田貴久