ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation VR(PS VR)アプリケーション「輝夜月 LIVE@ZeppVR2」を、2020年1月16日から配信する。価格は2,200円(税込)。

輝夜月 LIVE@ZeppVR2のワンシーン

「輝夜月 LIVE@ZeppVR2」は、バーチャルYouTuberの輝夜月が、2019年5月1日に行ったVRライブ。PS VRアプリケーションでは、ライブ中に披露した4曲のパフォーマンスを追体験できる。

さらに、「ZeppVRの楽屋」にて輝夜月が楽曲を振り返るスペシャルコメントも収録。セットリストは、Beyond the Moon / Dirty Party feat. エビーバー/ Dance With Cinderella ! / NEW ERAの4曲だ。

PlayStation Musicでは、PS VRアプリケーションの配信を記念して、輝夜月の特集を公開。PS VRアプリケーションと、1月15日にリリースされた輝夜月の1stアルバム『XXX』がまとめて楽しめるという。