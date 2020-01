『囀る鳥は羽ばたかない』『映画 ギヴン』がポップアップショップ開催！

2020年2月1日に公開予定の映画『囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather』、今春公開予定の『映画 ギヴン』、2作品の合同POP UP STOREがロフトで開催されることになった。

いずれもフジテレビジョンが立ち上げた、ボーイズラブに特化したアニメレーベル「BULE LINX(ブルーリンクス)」による作品だ。



『囀る鳥は羽ばたかない』は、ヨネダコウによる「ihr HertZ」(大洋図書)にて連載中の累計発行部数150万部を越えるBLコミック。今回が初の映像化となる。暴力団の若頭・矢代と、元警察官の用心棒・百目鬼を主人公とした物語だ。



『ギヴン』は「シェリプラス」(新書館)で連載中のキヅナツキによるBLコミック。ロックバンドのメンバーである若者たちが主人公で、2019年7月から9月まで、フジテレビ ”ノイタミナ” 枠にてTVアニメ化された。映画はその続編となる。



今回のPOP UP STOREでは、会場限定商品や先行商品などが販売される。また税込2000円以上購入すると、各会場ごとに特典イラストカードをプレゼント。展示コーナーでは、描き下ろし版権イラストによるフォトスポットや場面写パネルの展示、キャストのサイン入りキャラクターパネルやポスターも展示される。会場限定のサプライズも企画中だという。



開催場所は梅田ロフトと吉祥寺ロフト。開催期間が異なるのでご確認を。



(C)ヨネダコウ・大洋図書/「囀る鳥は羽ばたかない」製作委員会

(C)キヅナツキ・新書館/ギヴン製作委員会