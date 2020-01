TempalayのAAAMYYYが選んだ2019年の年間ベスト

様々なアーティストに「2019年の年間ベスト」を答えてもらうRolling Stone Japanの特別企画。今回は2019年3月21日開催の「ツタロックフェス2020」の出演者達にフォーカスを当て、TempalayのAAAMYYY(Cho, Syn)によるセレクトをコメント付きで紹介。



◎ベスト・アルバム



Khruangbin『Hasta El Cielo』





2018年にリリースされたアルバム"Con Todo El Mundo"のセルフダブミックスアルバム。フジロック深夜のクリスタルパレスでのDJが素晴らしすぎて、不定期に更新されるポッドキャストでのミックスもよく聴いた。



Jay Som『Anak Ko』





8月にリリースされてからほぼ毎日聴いてしまうほどのアルバム。毎度自己ベストを更新してくるJay Somほんとに好き。



Silicon Estate『Out of Luck』





とにかく無心に聴けるアルバムを2019年は好んでいて、まさにそこにぴったり寄り添ってくれる。すこし寂しい旋律がデフォルトなのもグッときた。



◎2019年によく聴いた曲



「Throwaway」SG Lewis & Clairo





「Better」SG Lewis & Clairo





SG LewisとClairoのフィーチャリング楽曲が2曲リリースされたがどちらもひたすらリピートが止まらなかった。



「everything i wanted」 Billie Eilish





Vanity Fairのインタビューが好きでたまに観るのだが、世の中の汚いところも素晴らしいところも嫌ほど見ている彼女が、音楽でしっかりそれを体現しているところが本当に尊い。



◎2019年を振り返って/2020年の展望



2020年は何かが起こる!





