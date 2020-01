マカロニえんぴつのはっとりが選んだ2019年の年間ベスト

様々なアーティストに「2019年の年間ベスト」を答えてもらうRolling Stone Japanの特別企画。今回は2019年3月21日開催の「ツタロックフェス2020」の出演者達にフォーカスを当て、マカロニえんぴつのはっとり(Vo, Gt)によるセレクトをコメント付きで紹介。



◎ベスト・アルバム



GRAPEVINE『ALL THE LIGHT』





グレイプバインはどこまで進化するんだ、凄い。圧倒的な説得力で「ロックなんだからカッコ良けりゃいいだろ」と見せつけられている感じ。8曲目「God only knows」なんかはとくに痺れます。昨年このアルバムはかなり聴き込みました。



◎2019年によく聴いた曲



C&K「嗚呼、麗しき人生 」





本当に優しい歌。こんな歌を自分も作れたらなあ、と思います。



◎2019年を振り返って/2020年の展望



昨年は色んな人の手を貸りてバンドが大きく成長できた一年でした。2020年、たくさん耳を貸してもらえるグッドミュージックを作りたいです。楽しんで音楽します。













ツタロックフェス2020

supported by Tポイント



ASIAN KUNG-FU GENERATION

ゲスの極み乙女。

the chef cooks me

sumika

Tempalay

04 Limited Sazabys

PEDRO

MY FIRST STORY

マカロニえんぴつ

…and more!



