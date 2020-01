アニメ「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」と「あらいぐまラスカル」のコラボカフェが、東京・AMO CAFE 原宿店にて明日1月17日から2月24日まで、大阪・AMO CAFE 心斎橋店にて1月23日から3月1日まで開催される。これに先がけて本日1月16日に、原宿店での内覧会が行われた。

フード、ドリンクのメニューは前期・後期での入れ替わり制。エーデルローズ生の7人と、ラスカルとのコラボレーションをイメージしたメニューが並んだ。原宿店前期および心斎橋店後期には、ラスカルをかたどったパンケーキがぐるりとシンを囲む「シン!無限ラスカルパンケーキ」、美味しそうな料理に誘われて頭から飛び込んでしまったラスカルをイメージした「フォーチュンバラ焼きプレート」、レアチーズケーキに可食プリントを施した「十王円札ケーキ」などがラインナップされた。原宿店後期および心斎橋店前期には、ラスカルの足跡があしらわれたタイガの好物・プリンアラモードやユウの好物・ハンバーガーなどに加え、「プリティーシリーズ」とAMO CAFEとのコラボでは定番となったカレーライス「じっくりコトコト煮込んだラスカル」が登場している。

ドリンクは「スペシャルドリンク」全7種、「レインボードリンク」全14種を提供。流行を取り入れた「サンシャインローズチーズティー」は甘さ控えめの仕上がりで、ユキノジョウをイメージした「プリズムジャンプ十八番 藤娘夢見心地恋地獄茶」は、かき混ぜると藤の紫色に変化する。カケルをイメージした「十王院セレブリティー マダガスカル ver.」は、作中でカケルが訪れたマダガスカルがバニラの主要な産地であることから、マダガスカル産のバニラビーンズを使用したこだわりの一品だ。「レインボードリンク」には「KING OF PRISM」とAMO CAFEとのコラボでは初となる、池袋エィスをイメージしたドリンクも登場している。

AMO CAFE店内では、デフォルメしたキャラクターとラスカルのコラボイラストを使用したグッズも販売。またコラボカフェの開催に合わせ「プリティーシリーズ」のオフィシャルショップ・プリズムストーン全店でも、デフォルメされていないキャラクターとラスカルのコラボイラストを使用したグッズを1月17日に発売する。プリズムストーンではキャラクターが描かれたアイテムに加え、北斗七星とショップのロゴをデザインしたエプロンも販売される。

ノベルティとしてフード1品の注文ごとにランチョンマット1枚、ドリンク1品の注文ごとにコースター1枚、会計金額が2000円に達するごとにチェキ風カード1枚が、ランダムでプレゼントされる。またプリズムストーンと連動したポストカードキャンペーンや、スタンディパネルが当たる抽選も実施。詳細はカフェの公式サイトで確認を。

