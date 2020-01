04 Limited SazabysのGENが選んだ2019年の年間ベスト

様々なアーティストに「2019年の年間ベスト」を答えてもらうRolling Stone Japanの特別企画。今回は2019年3月21日開催の「ツタロックフェス2020」の出演者達にフォーカスを当て、04 Limited SazabysのGEN(Ba, Vo)によるセレクトをコメント付きで紹介。



◎ベスト・アルバム



Bring Me The Horizon『amo』







BMTHはデスコア時代からずっと好きですが、作品ごとにスタイルを変え続けて今最高の進化を遂げました。前作『Thats The Spirit』も素晴らしい作品でしたが、『amo』はかつてないほどジャンルレスな傑作です。実験的で多様な音楽性でありつつクリーンパートが増え歌が際立つポップな仕上がり。これだけいろんなトレンドな音を取り入れながらも、あくまでロックバンドというスタイルで現行のポップミュージックを更新してるのが嬉しい。バンドというスタイルそのものにまだまだ無限の可能性を感じさせてくれるバンドです。来日公演にも行ったし、Voのオリヴァーにも会いに行きました。ちなみにオリヴァーは実物超デカイ。



◎2019年によく聴いた曲



Tycho「Pink & Blue feat. Saint Sinner」







雨の日も晴れの日も、良かった日もうまく行かなかった日も、ハイな時もダウンな時も、何も考えたくない時も何か考えなきゃいけない時も、どんな気分にも合います。2019年、この曲にはいろんな感情に寄り添ってもらいました。音数、ビートのアタック感、もちろんメロディ、全てが心地良いです。



◎2019年を振り返って/2020年の展望



2019年は試練の1年でした。簡単には乗り越えられない困難に何度も出会し、その度に僕はたくさん道に迷ってたくさん間違えました。しかしそういったうまく行かなかったことのおかげで、自分がしたいこと、すべきことがくっきりした一年でもあります。2020年は積極的に挑戦してやってみたかったことは全部実行して行きたい。周りに自分の決意を宣言して自分にどんどんプレッシャーをかけて有言実行して行きたい。リスクよりも人生がよりわくわくする方角に舵が取れる一年にしたいと思います。







