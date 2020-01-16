渡辺航原作による「舞台『弱虫ペダル』 新インターハイ篇FINAL～POWER OF BIKE～」のキービジュアル、およびキャラクタービジュアルが公開された。

2年生となった坂道を描く「新インターハイ篇」。本公演はインターハイ3日目のゴールまでを描写する、同シリーズの完結編だ。キービジュアルには糠信泰州扮する小野田坂道を中心に、総勢19名がお目見えしている。

「舞台『弱虫ペダル』 新インターハイ篇FINAL～POWER OF BIKE～」は2月21日から23日まで東京・天王洲銀河劇場にて、2月27日から29日まで大阪・メルパルクホール大阪にて開催。チケットは一般発売中だ。

舞台「弱虫ペダル」新インターハイ篇FINAL～POWER OF BIKE～

日程：2020年2月21日（金）～23日（日）

会場：東京都 天王洲 銀河劇場



日程：2020年2月27日（木）～29日（土）

会場：大阪府 メルパルクホール大阪

スタッフ

原作：渡辺航「弱虫ペダル」（秋田書店『週刊少年チャンピオン』連載）

演出・脚本：西田シャトナー

音楽：manzo

キャスト

総北高校

小野田坂道：糠信泰州

今泉俊輔：山崎晶吾

鳴子章吉：百瀬朔

手嶋純太：鯨井康介

青八木一：八島諒

鏑木一差：原嶋元久

古賀公貴：本川翔太



箱根学園

泉田塔一郎：河原田巧也

葦木場拓斗：富永勇也

黒田雪成：伊藤澄也

真波山岳：杉山真宏

銅橋正清：岸本卓也

新開悠人：飯山裕太



京都伏見

御堂筋翔：林野健志

水田信行：阿部大地

岸神小鞠：天羽尚吾

山口紀之：一瀬悠



呉南

浦久保優策：栗原大河



卒業生

東堂尽八：秋葉友佑



パズルライダー

監督：一瀬悠

河野智平、伊藤玄紀、村上渉

※山崎晶吾の崎は立つ崎が正式表記。

(c)渡辺航（週刊少年チャンピオン）／弱虫ペダル04製作委員会 (c)渡辺航（週刊少年チャンピオン）／マーベラス、東宝