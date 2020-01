LiSA 2020年の目標を書き初めで発表

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。2020年の目標を書き初めで発表しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」1月14日(火)放送分)LiSA:「L」で始まる言葉を書きました。2019年は歌だったりライブだったりを続けて行くにはどうやってやっていこうかな、っていうのをすごく考えた年だったんです。なので2020年は、よりそれを磨いてさらにパワーアップ、レベルアップしたLiSAの歌、ライブをお届けしたいなと思っています!続いて、自由にもう1枚書きたいと思います〜。LiSA:はい。「進」ですね。今年の目標は、『僕を〜連れて〜〜進め〜〜〜♪』です!さっきの「Level up↑」とも似てるんですけど、ひたすら進んで行くしかないなと思っています。やっぱり目の前にあることを一生懸命やりつつ、みんなと楽しいことを見つけながらどんどんどんどん進んでいきたいなと思っています。今年もよろしくお願いします!3月からは、全国アコースティックツアー『LiVE is Smile Always~unlasting shadow~』がスタート。そして6月からは全国アリーナツアーも始まります。ですが、9月5日、6日の会場は埼玉・メットライフドームということで、LiSAは「アリーナツアーの中に、ひっそりとドーム入れといたよ」と笑い、「初のドームライブですけど、(イベントなどでも経験がなく)ドームのステージ自体に立つのが初めてなんですね。みんなと一緒に、初を楽しめるのを期待しています!」と話していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/