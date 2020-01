ビルボードライブ横浜が4月開業、こけら落とし公演はバート・バカラック

株式会社阪神コンテンツリンクが、2020年4月に国内3店舗目となる約300席のクラブ&レストラン「ビルボードライブ横浜」を横浜・北仲エリアに開業。オープニングシリーズ第1弾出演アーティスト14組が発表された。



こけら落とし公演は、20世紀ポップスの巨匠ことバート・バカラック。世界的にも貴重なクラブサイズでのプレミアム・ライブとなる。



続くオープニングシリーズではSuperfly、ジェーン・バーキン、テディー・ライリー、ラリー・カールトン、ロバート・グラスパー、渡辺貞夫、故プリンスを支えたザ・レヴォリューション、My Little Lover、スティーヴ・ルカサー、レベル42、甲斐バンド、アル・マッケイ・オールスターズ、Bossa Nova Legendsとバラエティに富んだ国内外のトップ・アーティストが登場する。



オープニングシリーズ公演の予約受付は1月20日(月)から「ビルボードライブ」WEBサイトにて順次開始。同日より「チケットぴあ」で「ビルボードライブ横浜開業記念 ぴあ特別先行」も実施される。今後の出演アーティストについても随時発表予定。





ジェーン・バーキン





Superfly





ビルボードライブ横浜の内装イメージ





Billboard Live YOKOHAMA (ビルボードライブ横浜)

所在地:神奈川県横浜市中区北仲通5 丁目57 番地2 KITANAKA BRICK&WHITE 1F

最寄り駅:みなとみらい線「馬車道駅」直結

JR 京浜東北・根岸線、横浜市営地下鉄ブルーライン「桜木町駅」徒歩8分

公式サイト:http://www.billboard-live.com/



Billboard Live YOKOHAMA Opening Series

バート・バカラック

2020年4月12日(日)、14日(火)、15日(水)

※1日1ステージ



渡辺貞夫

Sadao with Friends 2020

2020年4月17日(金)



Superfly

2020年4月23日(木)



ジェーン・バーキン

2020年4月24日(金)、25日(土)



テディー・ライリー

New Jack Swing All Hits from Guy and Blackstreet

2020年4月26日(日)



THE REVOLUTION

Princes former band

2020年4月28日(火)



My Little Lover ☆ 25th Birthday Live 2020

2020年5月1日(金)



スティーヴ・ルカサー and Friend

2020年5月3日(日・祝)、4日(月・祝)



ロバート・グラスパー

2020年5月6日(水・振休)



レベル42

2020年5月7日(木)、8日(金)



Bossa Nova Legends

featuring ジョアン・ドナート, カルロス・リラ,

ホベルト・メネスカル and マルコス・ヴァーリ

2020年5月9日(土)、10日(日)



ラリー・カールトン

1st: "The Crusaders Remembered Vol. 2"

2nd: "Greatest Hits / Steely Dan Vol. 2"

2020年5月12日(火)、13日(水)



甲斐バンド

THE KAI BAND Billboard Live 2020 East へWest へ

2020年5月23日(土)



アル・マッケイ・オールスターズ

plays music of アース・ウィンド&ファイアー

2020年5月31日(日)、6月2日(火)、3日(水)



チケットぴあ「ビルボードライブ横浜開業記念 ぴあ特別先行」

抽選期間:1/20(月)正午12:00 ~ 1/26(日)23:59

チケットぴあ受付URL:https://w.pia.jp/t/billboardlive-yokohama/