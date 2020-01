サンダーキャット、ガンビーノら豪華ゲストが集結したニューアルバムを発表

サンダーキャットが2017年の『Drunk』以来となるニューアルバム、『It Is What It Is』を4月3日にリリースすることが明らかになった。



フライング・ロータスの『Flamagra』やトラヴィス・スコットの『Astroworld』、故マック・ミラーの『Swimming』へ参加したほか、ここ日本でも渡辺信一郎が監督を務めたアニメ『キャロル&チューズデイ』への楽曲提供、さらにフライング・ロータス来日公演に飛び入りで参加するなど、常に注目を集めてきたサンダーキャット。待望のニューアルバムは『It Is What It Is』と名付けられ、その収録曲から「Black Qualls (feat. Steve Lacy & Steve Arrington)」も公開されている。



ザ・インターネットの中心メンバーで、ソロ・デビュー作がグラミー賞ノミネートを果たしたスティーヴ・レイシーと、伝説のファンク・バンド=スレイヴのヴォーカルであるスティーヴ・アーリントンが参加した本楽曲。自身の持つ音楽の血統に焦点をあて、インスピレーションの源となったミュージシャンたちに敬意を表したいという、サンダーキャットの思いを具現化した楽曲となった。







アーリントンが10代の終わりに作った作品を発見し、たちまち夢中になったサンダーキャットは「ベースのトーンや、彼の感じ方、動き、それがおれの全身に響き渡ったんだ」と語る。また楽曲誕生のきっかけはレイシーとのセッションだったと明かし、レイシーを「オハイオ・プレイヤーズが一人の肉体に宿った化身。心底ファンキーなヤツだね」と評している。



盟友フライング・ロータスとサンダーキャット自身による共同プロデュースとなった本作には、レイシーとアーリントンの他にも、チャイルディッシュ・ガンビーノ、カマシ・ワシントン、リル・B、タイ・ダラー・サイン、バッドバッドノットグッド、ルイス・コール、ザック・フォックスといった豪華なアーティストが集結。2020年を象徴する1枚となりそうだ。



このアルバムで表現しているのは、愛、喪失、人生、それに伴う浮き沈みだ。

皮肉っぽいところもあるけど、誰だって人生のさまざまな時点で、必ずしも理解できるとは限らない出来事に遭遇する…

そもそも理解されることを意図していないこともあるしね。

- Thundercat



4月3日にリリースされる国内盤CDには、前作の大ヒット・シングル「Show You The Way」でも共演したマイケル・マクドナルド参加のボーナストラック「Bye For Now」を追加収録し、歌詞対訳と解説書が封入される。また数量限定でTシャツ付きセットも発売決定(詳細は後日発表)。アナログ盤は、レッド・ヴァイナル仕様、クリーム・ヴァイナル仕様、特殊パッケージ入りクリア・ヴァイナル仕様、特殊パッケージ入りピクチャーディスク仕様の4種類が発売されるとのこと。





<リリース情報>







Thundercat

『It Is What It Is』

レーベル:BEAT RECORDS / BRAINFEEDER

発売日:2020年4月3日(金)

国内盤CD BRC-631 ¥2,200+税

国内盤特典:ボーナストラック追加収録 / 解説書・歌詞対訳封入



収録曲:

1. Lost In Space / Great Scott / 22-26

2. Innerstellar Love

3. I Love Louis Cole (feat. Louis Cole)

4. Black Qualls (feat. Steve Lacy, Steve Arrington, & Childish Gambino)

5. Miguels Happy Dance

6. How Sway

7. Funny Thing

8. Overseas (feat. Zack Fox)

9. Dragonball Durag

10. How I Feel

11. King Of The Hill

12. Unrequited Love

13. Fair Chance (feat. Ty Dolla $ign & Lil B)

14. Existential Dread

15. It Is What It Is

16. Bye For Now (feat. Michael McDonald) *Japanese Bonus Track