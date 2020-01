星野源、「Ain’t Nobody Know」のMVで林響太朗と再タッグ

「第70回NHK紅白歌合戦」への出演も記憶に新しい星野源が、昨年10月にリリースした最新EP『Same Thing』の収録曲「Aint Nobody Know」のミュージックビデオを、明日1月16日(木)よる22:00からYouTubeにてプレミア公開する。



「Aint Nobody Know」は、共同プロデューサーとしてトム・ミッシュを迎えたことでも話題となった1曲。「Pop Virus」も手がけた林響太朗のディレクションによるMVでは、3組のカップルの出会いや日常が独特の映像で描かれるという。







さらに、公開直前の21時からは毎回大きな盛り上がりを見せるインスタライブも決定。2020年初の生配信となり、星野自身もプレミア公開時のチャットに参加するとのことなので、貴重な機会をお見逃しなく。なお同楽曲は、トム・ミッシュに早くから注目していた俳優の松重豊と談笑するリリックビデオが昨年11月に公開されている。









<リリース情報>







星野源

『Same Thing』

配信中



1.Same Thing (feat. Superorganism)

2.さらしもの (feat. PUNPEE)

3.Aint Nobody Know

4.私