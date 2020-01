カフェにグッズも♪ 『キンプリ』×『あらいぐまラスカル』コラボ決定

日本アニメーションがアニメーション制作・ライセンス管理を行う『あらいぐまラスカル』は、劇場版・TV作品『KING OF PRISM –Shiny Seven Stars-』とのコラボレーションを発表した。



2016年に劇場オリジナル作品として公開され、異例の大ヒットを記録した劇場版『KING OF PRISM by PrettyRhythm』。そのストーリーの決着を描いた劇場版『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』で、 シリーズ累計劇場動員数は83万人を突破した。

見どころは、フィギュアスケート、歌、ダンス、そして心の飛躍を型破りなイマジネーションで表現した<プリズムジャンプ>を組み合わせた<プリズムショー>。そして、エンターテイメントショーに留まらない人間ドラマも魅力の所以だ。



今回発表された『キンプリ』と『あらいぐまラスカル』とのコラボレーションに伴い、2020年1月17日(金)から全国のプリズムストーンショップにてコラボグッズを販売。また、東京・原宿、大阪・心斎橋にある「AMO CAFE」各店では、コラボカフェを実施する。



全国のプリズムストーンショップにて販売されるコラボグッズは、「缶バッジ」「アクリルキーホルダー」や「巾着」に「プリズムストーンショップエプロン」など、『キンプリ』キャラと『ラスカル』がデザインされたかわいいグッズが盛りだくさん。



そしてコラボカフェでは、ラスカルとキンプリキャラをイメージしたメニューが勢ぞろい。フードを注文すると「ランチョンマット」が、ドリンクを注文すると「コースター」がプレゼントされる。

限定メニューの提供はもちろん、描き起こしみにきゃらグッズやノベルティも展開♪



また、コラボカフェ開催期間中、AMO CAFE原宿店・心斎橋店の各店で、スタンディパネルプレゼントキャンペーン・ポストカードプレゼントキャンペーン・特製フォトカードプレゼントキャンペーンを実施。

各キャンペーンの詳細はAMO CAFE公式ホームページ他にて随時発表されるのでチェックだ。



(C)T-ARTS/syn Sophia/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ/キングオブプリズムSSS制作委員会 (C)NIPPON ANIMATION CO., LTD.