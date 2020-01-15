『魔術士オーフェン』第３話あらすじ公開！　BD&DVD BOXの情報も解禁

1月7日より放送中のTVアニメ『魔術士オーフェンはぐれ旅』第3話のあらすじが公開。さらに4月2日（木）発売のBlu-ray＆DVD BOX１の情報も到着した。



秋田禎信先生によるライトノベル『魔術士オーフェン』は、1994年の第一巻が刊行以降、様々なシリーズが発表され、累計1400万部（電子書籍含む）を突破するダークファンタジーのライトノベルマスターピース！ 過去に1998年と1999年、2度にわたりアニメ化され、現在も様々な作品のコミカライズが連載されるなど、熱狂的なファンを生み続ける伝説のダークファンタジーだ。

そしてシリーズ生誕25周年を迎え、2020年、満を持して完全新作ＴＶアニメとして「魔術士オーフェン」が蘇る。



この度、1月21日（火）放送の第3話のあらすじと先行カットが到着した。



＜第3話 「我が呼び声に応えよ獣」＞

チャイルドマン率いるアザリー討伐隊とオーフェンは、異形の姿のアザリーを見つけ出す。襲い来るアザリーにオーフェンの声は届かず、討伐隊は次々に殺されてゆく。対決するチャイルドマンとアザリー、その双方の魔術を防ぎながら、アザリーを救うために説得を続けるオーフェン。しかし、チャイルドマンはとうとうアザリーを倒す。死にゆく怪物を見取るオーフェンは、ある違和感を覚えて……。





＜第3話スタッフ＞

脚本：吉田玲子、絵コンテ：浜名孝行、演出：曽根利幸、作画監督：松原一之 / 中山岳洋 / 永田詩央里 / 五月麻帆、アクション作監：戸倉紀元、総作画監督：吉田隆彦 /植田実



また、Blu-ray＆DVD BOX１の発売が4月2日（木）となり、キャラクターデザインの吉田隆彦氏による描きおろしのジャケットラフも到着。Blu-ray＆DVD BOX１には、ブックレット、ポストカードセットが封入されるほか、オーディオコメンタリーも収録されている。



（C）秋田禎信・草河遊也・TOブックス／魔術士オーフェンはぐれ旅製作委員会



◆魔術士オーフェンはぐれ旅 Blu-ray＆DVD BOX 1

2020年4月2日（木）発売



▲ジャケットラフ



＜Blu-rayBOX 1＞

品番：HPXR-593 1万9000円＋税

＜DVD BOX 1＞

品番：HPBR-593 1万5000円＋税



発売元：メディアネット ピクチャーズ

販売元：ハピネット・メディアマーケティング



収録内容：第1話～第7話

仕様：

・キャラクターデザイン 吉田隆彦 描き下ろし特製三方背BOX仕様

・特製デジパック

・ピクチャーレーベル

封入特典：ブックレット、ポストカードセット

音声特典：オーディオコメンタリー

映像特典：ノンテロップOP、ノンテロップED、PV第1弾～第3弾



◆魔術士オーフェンはぐれ旅 Blu-ray＆DVD BOX 2

2020年5月8日（金）発売



＜Blu-rayBOX 2＞

品番：HPXR-594 1万9000円＋税

＜DVD BOX 2＞

品番：HPBR-594 1万5000円＋税



発売元: メディアネット ピクチャーズ

販売元：ハピネット・メディアマーケティング



収録内容：第8話～第13話+テレビ未放送第14話

仕様：

・キャラクターデザイン 吉田隆彦 描き下ろし特製三方背BOX仕様

・特製デジパック

・ピクチャーレーベル

封入特典：ブックレット、ポストカードセット

音声特典：オーディオコメンタリー

映像特典：

・テレビ未放送第14話

・番宣スポット

・パッケージCM



法人特典：

・アニメイト 全巻購入特典：全巻収納BOX

・Amazon 全巻購入特典：B2サイズ布ポスター

・楽天ブックス 全巻購入特典：連結アクリルキーホルダー

・ヨドバシカメラ 全巻購入特典：描き下ろしキャラファインポートレートスタンド



◆『魔術士オーフェンはぐれ旅』放送情報

AT-X 1月7日より毎週火曜日23：00～

（リピート放送：毎週（木）15:00／毎週（日）6:00／毎週（月）7:00）

BSフジ 1月7日より毎週火曜日24：30～

TOKYO MX 1月8日より毎週水曜日22：00～

WOWOW 1月8日より毎週水曜日24：00～

（全話無料放送）



＜スタッフ＞

原作：秋田禎信（TOブックス刊）

イラスト：草河遊也

監督：浜名孝行

シリーズ構成：吉田玲子

キャラクターデザイン：吉田隆彦

音楽制作：ランティス

編集：小野寺桂子

プロデュース：GENCO

アニメーション制作：スタジオディーン



オープニング主題歌：『Calling U』 buzz★Vibes (ランティス)

エンディング主題歌：『予測不能Days』 渕上 舞（ランティス）



＜キャスト＞

オーフェン：森久保祥太郎、クリーオウ：大久保瑠美、マジク：小林裕介、ボルカン：水野まりえ、ドーチン：渕上 舞、チャイルドマン：浪川大輔、アザリー：日笠陽子、レティシャ：伊藤 静、ハーティア：坂 泰斗、コミクロン：安田陸矢、フォルテ：前野智昭、ウオール・カーレン：津田健次郎、ハイドラント：吉野裕行、スエイン：岡本信彦