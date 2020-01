男女ユニット「AAA(トリプル・エー)」が、今年いっぱいで活動を休止することが1月15日、明らかになった。活動休止に伴い、15年間の楽曲をまとめたベストアルバム「AAA 15th Anniversary All Time Best -thanx AAA lot-」を2月15日に発売し、同グループ最大級となるドームツアーを今年11月から実施することも、発表された。

所属事務所のエイベックスによると、「2016年よりメンバー全員でグループ活動の在り方やソロ活動、そしてそれぞれの人生について幾度となく協議」したといい、メンバー全員が30代を迎え、「グループ活動15周年という節目である2020年をもってAAAは一旦休止し、それぞれの道を歩む」との結論に至ったという。

「AAA」は西島隆弘さん、宇野実彩子さん、日高光啓さん、與真司郎さん、末吉秀太さんの5人がメンバー。2005年9月にシングル「BLOOD on FIRE」でデビューし、同年「第47回輝く!日本レコード大賞」で最優秀新人賞受賞。これまで全国アリーナツアーやアジアツアー、4大ドームツアーなどを開催するなど、人気を集めている。