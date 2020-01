「前向きに頑張れる」Perfumeが受験生に贈る1曲

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。受験生に向けて、自身の楽曲の中から応援ソングを選びオンエアしました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」1月13日(月)放送分)あ~ちゃん:今週末(1月18日、19日)は、大学入試センター試験ですね。のっち:はい。かしゆか:うん。あ~ちゃん:受験生のみんなは、頑張らないといけない時期なのかなと思いますが。のっち:追い込みだね。あ~ちゃん:体調崩れたらマジに勝負もできないから、そこにも結構気を使ってるんじゃないですかね。のっち:確かに。あ~ちゃん:過去には、(受験生に)『love the world』とか、『1mm』とか『ポイント』、あと『STAR TRAIN』とかを贈ってきました。昨年は『無限未来』だったね。これはもう最高ですよ。のっち:ね~。聴いてほしい曲。あ~ちゃん:そうだね。でもそこから、新曲出したかな?かしゆか:出して……るっ!3人:(笑)。かしゆか:ベストアルバム出して、その中に新曲入って……る!あ~ちゃん:あ~。かしゆか:『ナナナナナイロ』とか、『Challenger』とか、『再生』とか、ありましたよ。(その中でも)『Challenger』はいいかなと思ってた。のっち:思ってた!かしゆか:歌詞は……割と私たちの未来から過去に向けてみたいなところもあるけど、頑張ってる人全てに響くと思う。「♪We are challenger」ってところで、“自分は1人じゃない”って背中を押してもらえそうだなと思って。明るくなるしね。いいかなぁと思った。あ~ちゃん:うん、いいね。のっち:前向きに頑張れる曲だしね。隣で試験を受けてる人も敵じゃないし。みんな同じ時期に受験してる仲間だから。いいと思います!あ~ちゃん:いいねぇ。かしゆか:そうする?あ~ちゃん:じゃあそうしようか!かしゆか・のっち:はい!あ~ちゃん:じゃあ、Perfumeから全国の受験生のみんなに向けてこの曲をお届けします。――ここで、『Challenger』がオンエアされました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/