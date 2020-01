LiSA 正月休みは「ひたっすら寝てました」

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。年末年始をどのように過ごしたか、リスナーに伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」1月14日(火)放送分)LiSA:さて昨日は、年末の紅白のお話をしましたが……、紅白歌合戦が終わった後にNHKで年が明けて、そのまんまCOUNT DOWN TV(「CDTVスペシャル!年越しプレミアライブ 2019→2020」)に行きました。ここで2時半過ぎくらいに歌わせてもらったんですけど……3日連続ぐらいで朝7時起きだったわけ。7時起きしてずっと声出しをやってたから、12時過ぎぐらいに眠さの山がきて(笑)。「やばい眠たい! どうしよ〜」ってなって、そこからもう1回朝の気持ちで声を起こして、COUNT DOWN TVに臨みました(笑)。でも私としては、年明けたっていうか、なんとなくまだ年末の気持ちだったけどね。(CDTVが終わって)2019年のお仕事が、やっと終わったっていう気持ちでしたね。でも、みんなに初歌を届けられて、すごくありがたいなと思っています。で、お正月明けてですよ。もうねー、ひたっすら寝てました(笑)。「7時起き出来てたはずなんだけどなー、気づいたらいつもお昼12時過ぎてんだよなー」みたいな。昼2時過ぎとかに起きて、そこからお餅を食べて、映画を見て、またご飯を食べて、また寝て、また2時過ぎぐらいに起きて……で、映画を見て、ゲームをして、餅食べて…………っていう日々を1週間ぐらい過ごしていました(笑)。いい正月だったな〜!そして、正月の終わりがけにおばあちゃんがお誕生日だったので、プレゼントを渡しに実家にも帰っていました。すごく楽しいお正月でしたよ!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/