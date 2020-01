AAAが12月31日をもって活動を休止する。

彼らはオフィシャルサイトにて、2016年からメンバー全員でグループ活動の在り方やソロ活動、それぞれの人生について協議していたことを発表。メンバーそれぞれが30代を迎え、これからの活動や生き方について話し合った結果、「グループ活動15周年という節目である2020年をもってAAAは一旦休止し、それぞれの道を歩む」という結論に至ったと明かした。

なおAAAは2月19日に全シングル57曲を収録したデビュー15周年記念ベストアルバム「AAA 15th Anniversary All Time Best -thanx AAA lot-」と、ミュージッククリップ集「AAA 15th Anniversary All Time Music Clip Best -thanx AAA lot-」をリリースする。さらに11、12月に5大ドームツアー「AAA DOME TOUR 2020」を行うこともアナウンスした。このほかグループのオフィシャルサイトでは西島隆弘、宇野実彩子、日高光啓、與真司郎、末吉秀太のコメントが公開されている。

AAA DOME TOUR 2020

2020年11月7日(土)埼玉県 メットライフドーム

2020年11月20日(金)大阪府 京セラドーム大阪

2020年11月21日(土)大阪府 京セラドーム大阪

2020年11月22日(日)大阪府 京セラドーム大阪

2020年11月28日(土)愛知県 ナゴヤドーム

2020年11月29日(日)愛知県 ナゴヤドーム

2020年12月5日(土)福岡県 福岡PayPayドーム

2020年12月6日(日)福岡県 福岡PayPayドーム

2020年12月12日(土)東京都 東京ドーム

2020年12月13日(日)東京都 東京ドーム

2020年12月14日(月)東京都 東京ドーム