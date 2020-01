「あなたは右きき？ 左きき？」麻丘めぐみが「NO MUSIC, NO IDOL?」のポスターに初登場

タワーレコード新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」のポスターに70年代のトップアイドル、麻丘めぐみが初登場する。

AKB48やモーニング娘。、BABYMETALやでんぱ組.incなど第一線で活躍する数々のアイドルが登場してきた「NO MUSIC, NO IDOL?」ポスター。松田聖子や小泉今日子、荻野目洋子や柏原芳恵など昭和を代表するアイドルともコラボしてきた。



麻丘めぐみは1972年に『芽ばえ』でレコードデビューし、翌年発売した『わたしの彼は左きき』で紅白歌合戦にも出演。1977年に結婚を機に一時芸能界を引退するまでトップアイドルとして活躍した。



1月29日(水)に29年ぶりに新曲を収録したベストアルバム『Premium BEST』をリリースするのに合わせて、今回のコラボが実現した。麻丘めぐみの「NO MUSIC, NO IDOL?」のコラボレーションポスターは、『Premium BEST』のフラゲ日にあたる28日(火)より対象6店舗にて対象商品を買うと先着でプレゼントされる。



▽対象6店舗

札幌ピヴォ店/仙台パルコ店/新宿店/名古屋近鉄パッセ店/梅田大阪マルビル店/福岡パルコ店



▽対象商品

アーティスト:麻丘めぐみ

タイトル:Premium BEST

発売日:1月29日(水)

レーベル:Victor Entertainment

<生産限定盤> [2CD+DVD+スペシャルフォトブック]6,000 円+税

<通常盤> [2CD]3,000 円+税

※予約者優先、購入者先着にて対象商品1枚購入につきポスター1枚がプレゼントされる。