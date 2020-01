ほわんに傘を差し出したのは…？　アニメ『SB69M』第2話先行カット公開

1月9日より放送中のTVアニメ『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』第2話の先行カットが公開となった。



『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』は、サンリオによるバンドがテーマのキャラクタープロジェクト。2013年に『SHOW BY ROCK!!』としてスマートフォン向けゲームアプリが配信され、登場キャラクターの魅力と多彩さにより、男女ともに人気を博した。2020年には完全新作タイトル『SHOW BY ROCK!! Fes A Live』が、SQUARE ENIXよりリリース予定・事前登録受付中だ。



この度、第2話「エールアンドレスポンス」の先行カットが到着。

寝るためのテントを公園に張ってガチ怒られのほわんに、ヒメコが傘を差しだして……。





アニメ第2話は1月16日(木)よりTOKYO MXほかにて放送開始となる。



【キャスト】

ほわん:遠野ひかる、マシマヒメコ:夏吉ゆうこ、デルミン:和多田美咲、ルフユ:山根 綺、ヤス:伊東健人、ハッチン:小松昌平、ジョウ:小野友樹、双循:白井悠介、ララリン:Lynn、スモモネ:芹澤 優、ういうい:鈴木みのり ほか



(C)2012,2019 SANRIO CO.,LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M