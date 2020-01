14日、コパ・デル・レイのラウンド32組み合わせ抽選会が行われた。

今回決まったラウンド32からは、先日サウジアラビアで行われたスーペルコパ・デ・エスパーニャ(スペイン・スーパーカップ)に参加したバレンシア、アトレティコ・マドリード、レアル・マドリード、バルセロナの4チームも参戦。2部に相当するチームも多く勝ち残っており、日本代表MF久保建英が所属するマジョルカの対戦相手もセグンダ・ディビジョン(2部リーグ)のサラゴサに決まった。

全ての試合は1月21日〜23日の期間に行われ、対戦カードは以下の通り(左側がホームチーム)。

イビサ vs バルセロナ

ログローニョ vs バレンシア

クルトゥラル・レオネサ vs アトレティコ・マドリード

ウニオニスタス・デ・サラマンカ vs レアル・マドリード

エブロ vs レガネス

バダホス vs エイバル

バダロナ vs グラナダ

レクレアティーボ・ウェルバ vs オサスナ

ラージョ・バジェカーノ vs レアル・ベティス

ミランデス vs セルタ

テネリフェ vs バジャドリード

ジローナ vs ビジャレアル

エルチェ vs アスレティック・ビルバオ

レアル・サラゴサ vs マジョルカ

セビージャ vs レバンテ

レアル・ソシエダ vs エスパニョール