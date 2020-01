◆ “2020”応援ソング



3月19日(木)に開幕する『第92回選抜高等学校野球大会』。オリンピックイヤーに開催される春のセンバツ高校野球の入場行進曲が、Foorinの「パプリカ」に決まった。



流行の楽曲が採用されることもあり、毎年注目を集めるセンバツの行進曲。今回はNHKの“2020応援ソングプロジェクト”として、歌手・米津玄師さんがプロデュースした小・中学生5人組のFoorinが歌う一曲に決定。昨年の日本レコード大賞を受賞したヒット曲が、聖地に立つ球児たちの背中を後押しする。





◆ 第92回選抜高等学校野球大会

▼ 日程

令和2年3月19日(木)~3月31日(火)=13日間(雨天の場合は順延あり)

(準々決勝翌日と準決勝翌日の休養日を含む)



▼ 会場

阪神甲子園球場



▼ 出場校

計32校(一般選考:28/21世紀枠:3/神宮大会枠:1)

※出場校決定=1月24日(金)

※組み合わせ抽選会=3月13日(金)





◆ 「平成」以降のセンバツ行進曲まとめ

1989年(61回):「パラダイス銀河」/光GENJI

1990年(62回):「約束」/相川恵里

1991年(63回):「おどるポンポコリン」/B.B.クィーンズ

1992年(64回):「どんなときも。」/槇原敬之

1993年(65回):「今ありて」/(新大会歌)

1994年(66回):「負けないで」/ZARD

1995年(67回):「がんばりましょう」/SMAP

1996年(68回):「TOMORROW」/岡本真夜

1997年(69回):「これが私の生きる道」/Puffy

1998年(70回):「硝子の少年」/KinKi Kids

1999年(71回):「長い間」/Kiroro

2000年(72回):「First Love」/宇多田ヒカル

2001年(73回):「TSUNAMI」/サザンオールスターズ

2001年(73回):「イエスタデイ」「オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ」「ヘイ・ジュード」/ビートルズ

2002年(74回):「明日があるさ」/ウルフルズ

2003年(75回):「大きな古時計」/平井堅

2004年(76回):「世界に一つだけの花」/SMAP

2005年(77回):「君こそスターだ」/サザンオールスターズ

2006年(78回):「青春アミーゴ」/修二と彰

2007年(79回):「宙船」/TOKIO

2008年(80回):「蕾」/コブクロ

2009年(81回):「キセキ」/GReeeeN

2010年(82回):「My Best Of My Life」/Superfly

2011年(83回):「ありがとう」/いきものがかり

2012年(84回):「Everyday、カチューシャ」/AKB48

2013年(85回):「花は咲く」/門倉有希

2014年(86回):「恋するフォーチュンクッキー」/AKB48

2015年(87回):「Let It Go~ありのままで~」/松たか子

2016年(88回):「もしも運命の人がいるのなら」/西野カナ

2017年(89回):「恋」/星野源

2018年(90回):「今ありて」/(大会歌)

2019年(91回):「世界に一つだけの花」「どんなときも。」/槇原敬之

2020年(92回):「パプリカ」/Foorin