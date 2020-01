LiSA 紅白出場で「未だに余韻が残っています」

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。大晦日に出場した第70回NHK紅白歌合戦の感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」1月13日放送分)LiSA:ちょっと遅くなりましたが、あけましておめでとうございます! 2020年最初のLiSA LOCK! ですが、年末は紅白歌合戦に初めて出場させていただきました。あれから2週間ほど経ったんですけど、未だに余韻が残っています。終わった後に、何回も紅白の映像をフルで見たんですよ。自分の場面も何度も見て、「あ、ここめちゃくちゃ緊張してるなー」とか、「このとき、私ステージでいろいろ思ってたな」とか。ステージに立ってたときの心境も客観的に見ながら、みんなの気持ちもダブルで味わって何度も検証しましたよ(笑)。初の紅白のステージ、ほんっとにとても幸せな時間でした! ありがとうございます!(紅白で歌った)『紅蓮華』はツアーでもたくさん歌って来て、みんなと遊んで来た景色がたくさんあったので、それを思い出しながら……NHKホールもお客さんがたくさんいらっしゃるので、本当にライブの延長線上みたいな気持ちで、みんなと過ごして来た『紅蓮華』を、全部全部連れて行った気持ちで歌わせてもらいました。そして、応援団でPerfumeさんとか、キスマイ(Kis-My-Ft2)の宮田(俊哉)さんとか、Hey! Say! JUMPの薮(宏太)さんとかが応援に来てくれて。Perfumeさんは最初に並んでいたときに後ろにいらっしゃって、最後のMISIAさんが歌っているにも並んでいたんですけど……リハのときからかしゆかさんが隣にいて、「あ……喋りたい……どうしよう……」って思ってたんだけど、「あ、隣すいません」みたいなことしか言えなくて(笑)。だけど本番の応援団で来てくれたときに、Perfumeのみなさんが「本当にかっこいいです〜」、「頑張って〜緊張しますよね〜」って言ってくださって、「はーめっちゃ心強いー!」って思いながらステージに立たせてもらいました(笑)。で、私が『紅蓮華』歌い終わったときに、宮田さんと薮さんが抱き合っている姿が見えたんです。「はー……終わったんだ。本当に終わったんだ! よかった! 安心した……!」と思って、もう涙が止まらなかったですね。その後に宮田さんが来てくださって、「“やったー! よくやった!”みたいな気持ちになって、薮さんと抱き合っちゃいました」って仰っていて、「めちゃくちゃ味方でいてくれたんだな!」と思ってすごく心強かったです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/