JO1のデビューシングル「PROTOSTAR」が3月4日にリリースされる。
JO1は昨年12月にサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」から誕生したボーイズグループ。シングルには新曲「無限大」のほか、オーディションの課題曲でもあった「GrandMaster」「YOUNG」、「PRODUCE 101 JAPAN」テーマ曲の「ツカメ～It's Coming～」などが収録される。
シングルは初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の3仕様で発売。初回限定盤Aにはメンバーのインタビューやメイキング映像を収めたDVDが、初回限定盤Bにはフォトブックレットが付属する。またイベント参加応募券やトレーディングカードも封入される。各CDショップチェーンでは3仕様セット購入者を対象としたオリジナルポスターのプレゼント企画も行われる。
JO1「PROTOSTAR」CD収録内容
初回限定盤A
01. 無限大
02. Running
03. YOUNG（JO1 ver.）
04. ツカメ～It's Coming～（JO1 ver.）
初回限定盤B
01．無限大
02．La Pa Pa Pam
03．GrandMaster（JO1 ver.）
04．ツカメ～It's Coming～（JO1 ver.）
通常盤
01．無限大
02．Running
03．La Pa Pa Pam
04．ツカメ～It's Coming～（JO1 ver.）