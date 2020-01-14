2020年野球殿堂入り発表。田淵幸一氏ら3名が新たに選出、伝説の「早慶6連…

公益財団法人野球殿堂博物館の競技者表彰委員会が14日、「2020年野球殿堂入り表彰者」を発表。エキスパート表彰から田淵幸一氏、特別表彰から故・前田祐吉氏と故・石井連藏氏が新たに殿堂入りを果たした。また、プレーヤー表彰は該当者なし。野球殿堂入りは合計207名となっている。



田淵氏は、法政一高、法政大を経て1968年ドラフト1位で阪神タイガースに入団。1年目から22本塁打を放つ活躍で新人王を獲得すると、1975年には捕手として本塁打王にも輝いた。実働16シーズンで、1739試合に出場し、1532安打、474本塁打、1135打点の成績で現役を終えると、1990年からは3年間ダイエーの監督も務めた。



元慶大監督の前田氏と元早大監督の石井氏は、ともに伝説の「早慶6連戦」を指揮。アマチュア野球の発展に大きく貢献した。









各候補者の得票数一覧



◇プレーヤー表彰（有効投票数354票、当選必要得票率75％）

高津臣吾 259票（73.2％）

アレックス・ラミレス 233票（65.8％）

川相昌弘 218票（61.1％）

宮本慎也 206票（58.2％）

野村謙二郎 127票（35.9％）

桑田真澄 121票（34.2％）

小久保裕紀 104票（29.4％）

前田智徳 102票（28.8％）

タフィー・ローズ 102票（28.8％）

石井琢朗 87票（24.6％）

稲葉篤紀 72票（20.3％）

城島健司 61票（17.2％）

山﨑武司 41票（11.6％）

佐々岡真司 39票（11.0％）

田口壮 34票（9.6％）

赤星憲広 32票（9.0％）

中村紀洋 28票（7.9％）

桧山進次郎 16票（4.5％）

石井一久 14票（4.0％）

岩村明憲 4票（1.1％）

金子誠 3票（0.8％）





◇エキスパート表彰（有効投票数135票、当選必要得票率75％）

◎田淵幸一 109票（80.7％）

ランディ・バース 89票（65.9％）

掛布雅之 62票（45.9％）

大沢啓二 49票（36.3％）

柴田勲 40票（29.6％）

長池徳士 37票（27.4％）

加藤秀司 28票（20.7％）

土橋正幸 27票（20.0％）

足立光宏 21票（15.6％）

高田繁 17票（12.6％）

梨田昌孝 17票（12.6％）

岡田彰布 16票（11.9％）

中畑清 15票（11.1％）

佐藤義則 14票（10.4％）

松岡弘 12票（8.9％）

達川光男 11票（8.1％）





◇特別表彰（有効投票数14票、当選必要得票率75％）

◎前田祐吉 12票（85.7％）

◎石井連藏 11票（78.6％）

川島勝司 7票（50.0％）

谷村友一 4票（28.6％）

水島新司 3票（21.4％）

古関裕而 2票（14.3％）

佐山和夫 2票（14.3％）

松前重義 1票（7.1％）

太田誠 0票（0.0％）

近藤兵太郎 0票（0.0％）



※敬称略、◎は選出。

