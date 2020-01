「第98回全国高校サッカー選手権大会」の応援歌を歌う三阪咲さんが1月13日、埼玉スタジアム2002(さいたま市緑区)で行われた大会の決勝戦で、5万7000人を超える観客の前にして自身が作詞した応援歌「繋げ!」と“みんなのアンセム”「We are on your side」を熱唱した。

三阪さんは2003年4月23日生まれ、大阪府出身の16歳。現役高校生。絢香さんやmiwaさん、大原櫻子さん、「コブクロ」「いきものがかり」「GReeeeN」「Little Glee Monster」らが務めてきた応援歌アーティストとしては最年少となった。この日の生歌唱は決勝戦のハーフタイム中にテレビ放送され、SNS上でも大きな反響があった。

また三阪さんは、1月15日午前8時から放送の日本テレビ系の朝の情報番組「スッキリ」に生出演(午前9時半ごろの「HARUNAまとめ」コーナー)することも発表された。