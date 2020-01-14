2020年野球殿堂入り表彰者がきょう14日発表／候補者一覧＜プレーヤー表彰…

公益財団法人野球殿堂博物館の競技者表彰委員会が、きょう14日に「2020年野球殿堂入り表彰者」を発表する。



昨年は、プレーヤー表彰から立浪和義氏、エキスパート表彰から権藤博氏、特別表彰から脇村春夫氏がそれぞれ選出。2020年の候補者には、プレーヤー表彰に稲葉篤紀氏、岩村明憲氏、金子誠氏、中村紀洋氏の4名、エキスパート表彰に佐藤義則氏、高田繁氏、達川光男氏の3名、特別表彰に古関裕而氏、佐山和夫氏、松前重義氏の3名が新たに名を連ねた。



2020年野球殿堂入り候補者は以下のとおり。



◇プレーヤー表彰

高津臣吾

川相昌弘

宮本慎也

アレックス・ラミレス

野村謙二郎

小久保裕紀

桑田真澄

前田智徳

タフィー・ローズ

石井琢朗

城島健司

山﨑武司

佐々岡真司

田口壮

赤星憲広

石井一久

桧山進次郎



稲葉篤紀

岩村明憲

金子誠

中村紀洋





◇エキスパート表彰

田淵幸一

ランディ・バース

掛布雅之

大沢啓二

柴田勲

土橋正幸

加藤秀司

梨田昌孝

長池徳士

足立光宏

岡田彰布

中畑清

松岡弘



佐藤義則

高田繁

達川光男





◇特別表彰

川島勝司

水島新司

石井連藏

前田祐吉

太田誠

谷村友一

近藤兵太郎



古関裕而

佐山和夫

松前重義



※敬称略、前回の得票順。

