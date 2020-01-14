2020年野球殿堂入り表彰者がきょう14日発表／候補者一覧＜プレーヤー表彰…

公益財団法人野球殿堂博物館の競技者表彰委員会が、きょう14日に「2020年野球殿堂入り表彰者」を発表する。
昨年は、プレーヤー表彰から立浪和義氏、エキスパート表彰から権藤博氏、特別表彰から脇村春夫氏がそれぞれ選出。2020年の候補者には、プレーヤー表彰に稲葉篤紀氏、岩村明憲氏、金子誠氏、中村紀洋氏の4名、エキスパート表彰に佐藤義則氏、高田繁氏、達川光男氏の3名、特別表彰に古関裕而氏、佐山和夫氏、松前重義氏の3名が新たに名を連ねた。
2020年野球殿堂入り候補者は以下のとおり。
◇プレーヤー表彰
高津臣吾
川相昌弘
宮本慎也
アレックス・ラミレス
野村謙二郎
小久保裕紀
桑田真澄
前田智徳
タフィー・ローズ
石井琢朗
城島健司
山﨑武司
佐々岡真司
田口壮
赤星憲広
石井一久
桧山進次郎
稲葉篤紀
岩村明憲
金子誠
中村紀洋
◇エキスパート表彰
田淵幸一
ランディ・バース
掛布雅之
大沢啓二
柴田勲
土橋正幸
加藤秀司
梨田昌孝
長池徳士
足立光宏
岡田彰布
中畑清
松岡弘
佐藤義則
高田繁
達川光男
◇特別表彰
川島勝司
水島新司
石井連藏
前田祐吉
太田誠
谷村友一
近藤兵太郎
古関裕而
佐山和夫
松前重義
※敬称略、前回の得票順。
公益財団法人野球殿堂博物館の競技者表彰委員会が、きょう14日に「2020年野球殿堂入り表彰者」を発表する。
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