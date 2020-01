木村拓哉初のオリジナルアルバム『Go with the Flow』(2020年1月8日発売)が、初週12.7万枚を売り上げ、1月14日発表の「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

本作は、2018年8月から始まったTOKYO FM『木村拓哉 Flow supported by GYAO!』にて番組に出演したゲストアーティストたちとリスナーからの声により、音楽プロジェクトとして実現。始動のきっかけになった稲葉浩志作詞によるリードトラック「One and Only」は、「GYAO!」の新CMに起用。水野良樹(いきものがかり、HIROBA)提供の「NEW START」は、スマートフォン向けアクションRPG「白猫プロジェクト」のCMタイアップが決定した。

このほか、Uru、川上洋平([ALEXANDROS])、槇原敬之、森山直太朗、LOVE PSYCHEDELICOと番組出演したゲスト以外にも、小山田圭吾(コーネリアス)などが参加している。また、1997年にリリースされたSMAPの10thアルバム『SMAP 011 ス』で、木村のソロ曲として忌野清志郎が提供した「弱い僕だから」を再録。全13曲を収録している。

なお木村は、2月8日より東京・国立代々木競技場 第一体育館と大阪・大阪城ホールにて、ソロ初のライブツアー「TAKUYAKIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」を開催する。