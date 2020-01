ONE OK ROCKが4月25日よりアジアツアー「ONE OK ROCK EYE OF THE STORM ASIA TOUR 2020」を開催する。

このツアーでONE OK ROCKはタイ、韓国、フィリピン、シンガポール、香港、インドネシア、台湾の6つの地域でライブを行うことが決定。開催地は今後も追加される。

ONE OK ROCK「ONE OK ROCK EYE OF THE STORM ASIA TOUR 2020」

2020年4月25日(土)タイ Impact Arena Muang Thong Thani

2020年4月30日(木)韓国 Olympic Park Olympic Hall

2020年5月2日(土)フィリピン Araneta Coliseum

2020年5月9日(土)シンガポール Singapore Indoor Stadium

2020年5月22日(金)香港 Asiaworld-Expo, Arena

2020年5月30日(土)インドネシア Istora Senayan

2020年6月4日(木)台湾 Taipei Arena

2020年6月6日(土)台湾 Taipei Arena

2020年6月7日(日)台湾 Taipei Arena

and more