第98回全国高校サッカー選手権大会の決勝戦が13日、埼玉スタジアム2002で開催された。静岡学園（静岡）が青森山田（青森）との2点差をひっくり返して逆転勝利し、24年ぶり2度目の優勝を果たした。

決勝戦後、今大会の優秀選手38名が発表され、優勝した静岡学園と準優勝の青森山田からはそれぞれ最多8名が選出された。

選出された優秀選手は以下の通り。

▼GK

佐藤史騎（青森山田／3年）

藤井陽登（矢板中央／1年）

猪越優惟（帝京長岡／3年）

▼DF

神田悠成（青森山田／3年）

藤原優大（青森山田／2年）

長江皓亮（矢板中央／3年）

大竹琉生（昌平／3年）

畑大雅（市立船橋／3年）

青木駿人（日大藤沢／3年）

吉田晴稀（帝京長岡／3年）

丸山喬大（帝京長岡／3年）

丸山以祐（富山第一／3年）

阿部健人（静岡学園／3年）

田邉秀斗（静岡学園／2年）

高橋裕翔（米子北／3年）

阿部稜汰（日章学園／3年）

▼MF

古宿理久（青森山田／3年）

松木玖生（青森山田／1年）

武田英寿（青森山田／3年）

後藤健太（青森山田／3年）

柴圭汰（昌平／2年）

須藤直輝（昌平／2年）

田中克幸（帝京長岡／3年）

浅倉廉（静岡学園／3年）

松村優太（静岡学園／3年）

小山尚紀（静岡学園／3年）

井堀二昭（静岡学園／3年）

藤田悠介（静岡学園／3年）

森夢真（四日市中央工業／3年）

佐藤陽太（京都橘／3年）

沖吉大夢（神戸弘陵学園／3年）

山田真夏斗（立正大淞南／3年）

濱屋悠哉（神村学園／3年）

▼FW

田中翔太（青森山田／3年）

小見洋太（昌平／2年）

晴山岬（帝京長岡／3年）

田海寧生（丸岡／3年）

岩本悠輝（静岡学園／3年）