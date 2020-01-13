第98回全国高校サッカー選手権大会の決勝戦が13日、埼玉スタジアム2002で開催された。静岡学園（静岡）が青森山田（青森）との2点差をひっくり返して逆転勝利し、24年ぶり2度目の優勝を果たした。
決勝戦後、今大会の優秀選手38名が発表され、優勝した静岡学園と準優勝の青森山田からはそれぞれ最多8名が選出された。
選出された優秀選手は以下の通り。
▼GK
佐藤史騎（青森山田／3年）
藤井陽登（矢板中央／1年）
猪越優惟（帝京長岡／3年）
▼DF
神田悠成（青森山田／3年）
藤原優大（青森山田／2年）
長江皓亮（矢板中央／3年）
大竹琉生（昌平／3年）
畑大雅（市立船橋／3年）
青木駿人（日大藤沢／3年）
吉田晴稀（帝京長岡／3年）
丸山喬大（帝京長岡／3年）
丸山以祐（富山第一／3年）
阿部健人（静岡学園／3年）
田邉秀斗（静岡学園／2年）
高橋裕翔（米子北／3年）
阿部稜汰（日章学園／3年）
▼MF
古宿理久（青森山田／3年）
松木玖生（青森山田／1年）
武田英寿（青森山田／3年）
後藤健太（青森山田／3年）
柴圭汰（昌平／2年）
須藤直輝（昌平／2年）
田中克幸（帝京長岡／3年）
浅倉廉（静岡学園／3年）
松村優太（静岡学園／3年）
小山尚紀（静岡学園／3年）
井堀二昭（静岡学園／3年）
藤田悠介（静岡学園／3年）
森夢真（四日市中央工業／3年）
佐藤陽太（京都橘／3年）
沖吉大夢（神戸弘陵学園／3年）
山田真夏斗（立正大淞南／3年）
濱屋悠哉（神村学園／3年）
▼FW
田中翔太（青森山田／3年）
小見洋太（昌平／2年）
晴山岬（帝京長岡／3年）
田海寧生（丸岡／3年）
岩本悠輝（静岡学園／3年）