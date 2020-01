「やり尽くした部分はあるけど…」MUCC・YUKKEがファンクラブ動画で再トライしたいこと

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。2020年初の放送となった1月6日(月)は、先週に引き続き「ベーシスト界の生きる伝説の男」YUKKEさんと元girugameshの愁さんがお届け! 2020年の抱負などについて話していきました。(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2020年1月6日(月)放送より)

(左から)愁さん、YUKKEさん

愁:(MUCCのファンクラブ向け動画)「MUCK ON!TV」は、今年は(どうしたいですか)?YUKKE:今年もたくさんやっていきたいんですけど、あれだな、何やろうかな……。昔、紙の会報だったんです、MUCCファンクラブが。それが動画になって。紙でやっていた頃って、スポーツ企画をいっぱいやっていて。愁:ほうほう。YUKKE:セパタクロー部に入部したり。愁:ハハハハ(笑)YUKKE:アイスホッケーみたいなことをやったりとか、大学の部活に1日入れてもらうみたいなことをよくやっていて。愁:へぇ~!YUKKE:それこそ"動画じゃねえか?"と思って。愁:まぁそうですね。YUKKE:やり尽くしちゃった部分はあるけど、オリンピックもあるわけじゃないですか? 俺はそっち系をやっていきたいな。スポーツ系を、運動系。愁:ぼく個人的に思ったのは、紙時代の動画でおえなかった部分をもう1回やるみたいなのも。YUKKE:それは全然ありだと思う!愁:そうですよね。なんか過去の会報も見てみたいな。YUKKE:見てみて。多分参考になるよ。だってあれもいっぱいあるもん、「ゴーカートで4人で対決」とかもあったよ。全部紙だったからね!(笑)愁:ハハハハ(笑)YUKKE:全部静止画でお届けしてて。愁:はいはい(笑)YUKKE:これは躍動感あるよね、動画だったらね。愁:そうですね。