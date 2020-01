家入レオ、月9主題歌「未完成」のリリース記念イベントが開催決定

家入レオが、2020年第1弾となるニューシングル「未完成」を1月29日(水)に発売。そのリリース記念スペシャルフリーイベントが国内3箇所で開催されることが明らかになった。



「未完成」は、フジテレビ系月9ドラマ『絶対零度~未然犯罪潜入捜査~』の主題歌として話題の1曲。1月6日の第1話放送に合わせて、ミュージックビデオのショートバージョンが公開となっている。







本日発表されたスペシャルフリーイベントは、発売翌日の1月30日(木)に東京・池袋サンシャインシティ アルパ B1F噴水広場にて18時半より開催。同会場でのイベントはちょうど1年前となる2019年1月30日に「この世界で」の発売を記念して行ったフリーイベント以来の開催となる。そして、発売週末の2月1日(土)愛知・プライムツリー赤池 1Fプライムホールにて13時~と16時からの2回、翌2日(日)は神戸ハーバーランド スペースシアターにて13時~と16時~の2回にわたり開催。同イベントはフリーライブのほか、1月29日リリースのニューシングル「未完成」購入者対象のお渡し会企画も予定されている。



また、家入レオのオフィシャルサイトでは、ニューシングル「未完成」の全曲試聴がスタート。「未完成」はもちろんのこと、2018年5月より開催した”6th Live Tour 2018 ~TIME~”、2019年5月より開催した”7th Live Tour 2019 ~DUO~”と2ツアーに渡りサポートメンバーを務め、現在はXIIX(テントゥエンティ)としても活動するベーシストの須藤優作曲・編曲による「Unchain」、2016年7月にリリースした4thアルバム「WE」に収録されていた「Every Single Day」のアコースティックバージョンの2曲のカップリングも試聴可能だ。





<イベント情報>



16thシングル「未完成」リリース記念スペシャルフリーイベント



【日程】2020年1月30日(木) 18:30START

【会場】池袋サンシャインシティ アルパ B1F噴水広場



【日程】2020年2月1日(土) 1回目13:00START / 2回目16:00START

【会場】プライムツリー赤池 1Fプライムホール(屋内)



【日程】2019年2月2日(日) 1回目13:00START / 2回目16:00START

【会場】神戸ハーバーランド スペースシアター



<リリース情報>







家入レオ

16th Single「未完成」

2020年1月29日

【初回限定盤A CD+DVD】 VIZL-1719 ¥1,800+tax



CD:

01. 未完成 (フジテレビ系月9ドラマ「絶対零度~未然犯罪潜入捜査~」主題歌)

02. Unchain

03. Every Single Day(Acoustic Version)

04. 未完成(Instrumental)

05. Unchain(Instrumental)

DVD:

Acoustic Sessions Movie

01. miss you

02. a boy

03. Overflow

04. For you

05. Shine



【初回限定盤 B】 VIZL-1720 ¥1,800+tax

CD:

初回限定盤A と同内容

DVD:

01. 未完成(Music Video)

02. 未完成(Music Video Making)



【通常盤 CD】 VICL-37518 ¥1,200+tax

CD:

初回限定盤A と同内容