『ドクター・ドリトル』のプレミアにR・ダウニー・Jr.、ラミ・マレック、セレーナ・ゴメスらが集結

ファンタジー・冒険映画『ドクター・ドリトル』のワールドプレミアが、アメリカ現地時間1月11日にLAのリージェンシービレッジシアターで開催。主演のロバート・ダウニー・Jr.をはじめ、豪華なキャストとスタッフが集結した。



名医ではあるが変わり者で、動物と話せるドリトル先生をロバート・ダウニー・Jr.が演じた本作。世間から遠ざかりさまざまな動物たちとひっそり暮らしていたドリトルは、若き女王が重い病に倒れたことを耳にし、その治療法を求めて頑固なオウム、臆病なゴリラといった個性的な仲間たちと伝説の島へと出発する。



イベントにはロバートはもちろん、助手・スタビンズ少年役のハリー・コレット、動物の仲間たちで弱虫なゴリラのチーチー役を演じたラミ・マレック、シロクマなのに寒いのが大嫌いなヨシを演じたジョン・シナ、おしゃべり好きなキリンのベッツイ役を演じたセレーナ・ゴメス、病に倒れた女王の娘のレディ・ローズ役のカーメル・ラニアド、そしてドリトルの旅路を邪魔する敵側のドクター役のマイケル・シーンら豪華キャストが登場。さらに、監督のスティーヴン・ギャガンや、製作でダウニーJr.の妻スーザン・ダウニー、『メン・イン・ブラック』や『チャーリーとチョコレート工場』など人気作品の音楽を数多く手掛ける作曲家のダニー・エルフマンらも集結した。





左からロバート・ダウニー・Jr.、スーザン・ダウニー(©2019 Universal Pictures. All Rights Reserved.)



グリーンカーペットに集まったファンたちの歓声を受け、キャストたちはサインや記念撮影を通じてファンと交流。「アベンジャーズ」シリーズ以降、初の映画主演となるロバートは世界中から愛される『ドクター・ドリトル』への出演の決め手について、「ヒュー・ロフティングの原作も昔読んでいたし、レックス・ハリソンや、エディ・マーフィの映画も良い。新たな挑戦には最適だと思ったんだ。子供とも一緒に観られるしね!今日も一緒に連れてきたよ」と回答。妻のスーザンも「ドリトル先生は優しい心の持ち主だけど、いたずらっ子のようで冒険家なところが彼にぴったりね!」と、太鼓判を押した。





左からラミ・マレック、ロバート・ダウニー・Jr.、セレーナ・ゴメス(©2019 Universal Pictures. All Rights Reserved.)



また、ゴメスはドリトル・シリーズが長く愛され続けている理由について、「豊かな想像力と動物への愛情だと思う。特に今の時代の世相を見ていると、動物を大切にする風潮がある。動物との絆を大切にする今の時代にこそ愛される作品よ。家族向けのすばらしい映画ね」とコメント。ギャガン監督は「脚本を書き始めた時からドリトル先生の声は、私の脳内でロバートの声だった。実際に配役できて夢のようだよ。今、最もユーモアのある演技ができる俳優だから、みんな大好きさ。早くロバートの名演を皆に楽しんでほしい!」と自信のほどをのぞかせた。



映画『ドクター・ドリトル」は、3月20日より全国ロードショー。





<映画情報>







『ドクター・ドリトル』

2020年3月20日(金・祝)ロードショー

監督:スティーヴン・ギャガン(『トラフィック』アカデミー賞脚色賞受賞)

製作総指揮:ロバート・ダウニーJr. 、サラ・ブラッドショウ、ザカリー・ロス

製作:ジョー・ロス、ジェフ・キルシェンバウム、スーザン・ダウニー

出演:ロバート・ダウニーJr..、アントニオ・バンデラス、マイケル・シーン、ジム・ブロードベント ほか

動物の声の出演:エマ・トンプソン、ラミ・マレック、トム・ホランド、オクタヴィア・スペンサー、

ジョン・シナ、マリオン・コティヤール、セレーナ・ゴメス、レイフ・ファインズ ほか

配給:東宝東和

©2019 Universal Pictures. All Rights Reserved.

http://dr.dolittle.jp/