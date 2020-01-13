「ツタロックフェス2020」第3弾でsumika、MY FIRST STORYの追加出演決定

2020年3月21日に千葉・幕張メッセにて開催される「ツタロックフェス2020」の第3弾出演アーティストとして、sumika、MY FIRST STORYの2組が発表された。



これまでにはアジカンやゲス極など9組の出演が決定。また明日1月14日12時よりイープラスにてファミリーマート１次先着先行販売が開始される。第4弾出演者の発表は、1月下旬を予定。チケットは、ファミリーマート1次先着先行が14日12時（正午）から開始。





＜イベント情報＞



ツタロックフェス2020 supported by Tポイント



2020年3月21日（土）幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール

開催時間：開場9:00 / 開演11:00 / 終演21:30 ※変更可能性あり



＝出演者＝

ASIAN KUNG-FU GENERATION

ゲスの極み乙女。

the chef cooks me

sumika＜NEW＞

Tempalay

04 Limited Sazabys

PEDRO

MY FIRST STORY＜NEW＞

マカロニえんぴつ

…and more！



ファミリーマート1次先着先行受付【1月14日（火）12：00〜1月20日（月）23：59】

専用URL：https://eplus.jp/tsutarockfes/

※申込枚数制限：お1人様4枚まで

※ご利用には「e+（イープラス）」への会員登録が必要となります（入会金・年会費は必要ありません）



問い合わせ：http://tsutaya.jp/tsutarockfes2020/