「ツタロックフェス2020」第3弾でsumika、MY FIRST STORYの追加出演決定

2020年3月21日に千葉・幕張メッセにて開催される「ツタロックフェス2020」の第3弾出演アーティストとして、sumika、MY FIRST STORYの2組が発表された。
これまでにはアジカンやゲス極など9組の出演が決定。また明日1月14日12時よりイープラスにてファミリーマート１次先着先行販売が開始される。第4弾出演者の発表は、1月下旬を予定。チケットは、ファミリーマート1次先着先行が14日12時（正午）から開始。
＜イベント情報＞
ツタロックフェス2020 supported by Tポイント
2020年3月21日（土）幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール
開催時間：開場9:00 / 開演11:00 / 終演21:30 ※変更可能性あり
＝出演者＝
ASIAN KUNG-FU GENERATION
ゲスの極み乙女。
the chef cooks me
sumika＜NEW＞
Tempalay
04 Limited Sazabys
PEDRO
MY FIRST STORY＜NEW＞
マカロニえんぴつ
…and more！
ファミリーマート1次先着先行受付【1月14日（火）12：00〜1月20日（月）23：59】
専用URL：https://eplus.jp/tsutarockfes/
※申込枚数制限：お1人様4枚まで
※ご利用には「e+（イープラス）」への会員登録が必要となります（入会金・年会費は必要ありません）
問い合わせ：http://tsutaya.jp/tsutarockfes2020/
2020年3月21日に千葉・幕張メッセにて開催される「ツタロックフェス2020」の第3弾出演アーティストとして、sumika、MY FIRST STORYの2組が発表された。
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