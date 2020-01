Superfly、ド迫力のライブ映像で構成された「覚醒」のMVを公開

Superflyが、4年半ぶりのオリジナルアルバム『0』を1月15日にリリース。その収録曲から、「覚醒」のミュージックビデオを公開している。



「覚醒」は、昨年公開されたオリジナル劇場アニメーション『プロメア』の主題歌として発表された楽曲。MVは、昨年9月から12月まで全国10箇所15公演開催され、全公演ソールドアウトを記録した「Superfly Arena Tour 2019 ”0”」のライブ映像を使用しており、曼荼羅のようなCG映像を交えたド迫力のライブパフォーマンスが楽しめるものとなっている。







通算6枚目となるアルバム『0』には、他にもNHK連続テレビ小説『スカーレット』の主題歌「フレア」など多くのタイアップ曲が含まれる。初回限定盤のAとBでは映像の収録内容が異なるため、詳しくはSuperflyの公式サイトをチェックしてほしい。





<リリース情報>







Superfly

『0』(ゼロ)

発売日:2020年1月15日(水)



収録曲:

1. Ambitious (TBS系 火曜ドラマ『わたし、定時で帰ります。』主題歌)

2. フレア (NHK連続テレビ小説『スカーレット』主題歌)

3. Gemstone

4. 覚醒 (映画『プロメア』主題歌)

5. ハッピーデイ (花王 フレア フレグランス CMソング)

6. Fall (TBS系 金曜ドラマ『あなたには帰る家がある』主題歌)

7. Lilyの祈り

8. 氷に閉じこめて (映画『プロメア』エンディング主題歌)

9. Bloom (ゼクシィ25周年テーマソング)

10. サンディ (キレートレモンCMソング)

11. Gifts (第85回NHK 全国学校音楽コンクール 中学校の部課題曲)



収録内容:

全形態共通CD:全11曲収録



●通常盤 CD WPCL-13150 ¥3,000(+税)



●初回限定盤A (アリーナツアー映像盤)

CD+DVD WPZL-31695/6 ¥4,200 / CD+Blu-ray WPZL-31697/8 ¥5,200(+税)

-初回特典DVD/Blu-ray収録内容-

Superfly Arena Tour 2019 ”0” (2019.10.27 Saitama Super Arena)

・Wildflower ・やさしい気持ちで ・Beautiful ・恋する瞳は美しい・My Best Of My Life

・覚醒・タマシイレボリューション ・Alright!! ・99 ・愛をこめて花束を



●初回限定盤B (夏フェス映像+MV集盤)

CD+DVD WPZL-31699/700 ¥4,500 / CD+Blu-ray WPZL-31701/2 ¥5,500(+税)

-初回特典DVD/Blu-ray収録内容-

〇FM802 30PARTY MEET THE WORLD BEAT 2019ライブ映像(2019.7.21)

・ハロー・ハロー(Short ver.) ・Beautiful ・タマシイレボリューション・Gifts ・愛をこめて花束を ・Ambitious

+

〇Music Video集 (全17曲)

・Starting Over ・Always ・Bi-Li-Li Emotion ・Live ・愛をからだに吹き込んで ・White Light

・On Your Side ・Beautiful ・黒い雫 ・Good-bye ・心の鎧 ・愛に抱かれて ・Bloom ・Fall ・Gifts ・Ambitious

・フレア