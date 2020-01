大型モンスターにも会える！　『モンハン』15周年イベント詳細公開

大日本印刷とカプコン、ネイキッドは、カプコンの人気ゲームシリーズ『モンスターハンター』15周年イベント『DNP Produce MONSTER HUNTER × NAKED 「モンスターハンター15周年展」 - THE QUEST -』を、横浜駅みなみ東口直通の複合型体験エンターテインメントビル「アソビル」で2020年2月4日(火)~3月1日(日)まで開催する。



2004年に第1作が発売されて以来、世界中でファンを魅了するヒット作となった『モンスターハンター』シリーズ。「友人と協力して強大なモンスターに挑む」という通信協力プレイが新たなコミュニケーションスタイルを確立し、「モンハン現象」と呼ばれる社会現象を巻き起こした。

2019年9月6日(金)には新作『モンスターハンターワールド:アイスボーン』がリリースされ、歴戦のプレイヤーたちは新たな狩猟生活をスタートさせている。



この度開催される「モンスターハンター15周年展」 -THE QUEST-は、 モンスターハンター15周年を記念して開催される期間限定の体感型イベントだ。2019年10月に13日間限定で秋葉原にて開催し、惜しまれながら幕を閉じた当イベントが、横浜「アソビル」にて開催される。



イベントでは、秋葉原でも好評だった『モンスターハンター』シリーズに登場する代表的なフィールドを、美術造作・映像・プロジェクションマッピングなどのさまざまな手法で再現する<体感エリア>、15年間の歴史を振り返る貴重な造作や資料など、ハンター装備と共にシリーズの歴史を感じられる<展示エリア>の2つのエリアが登場。



体感エリアでは、「森」「砂漠」「海」「火山」「雪山」の5つのフィールドを再現し、参加者をゲームの世界に引き込む。没入感を生み出すために、『匂いと音の表現』といった嗅覚や聴覚を刺激する演出や、映像演出に合わせた「温度」「吹雪」「風」「スモーク」「香り」「振動」などの本イベントならではの『大迫力の4D体験』を楽しむことができる。

歴代作品に登場した大型モンスターたちが来場者の間近に迫る、映像技術を駆使した映像は全て15周年展用の完全撮り下ろしとなっている。間近で視聴できるだけでなく、モンスターたちの迫力を様々な表現技法によって演出し、ゲーム中のフィールドに入り込んだような没入感を表現。イベントでしか出会えない、細部までこだわったモンスターの躍動感あふれる動きを楽しむことができるエリアとなっている。



体感エリアの道中ではハンターたちの体力を回復できる「回復ミツムシ」が出現、ゲーム中の体験が再現されている。「回復ミツムシ」の映像を触ると、お腹に抱えた蜜が弾けるインタラクション演出が施されている。

360°プロジェクションマッピングの映像演出とサラウンド音響で砂漠・海・火山のフィールドに切り替わり、ここでしか味わえない没入体験を楽しむことができる。間近で勃発するモンスターたちの縄張り争いや、水中をグルグルと泳ぎ回るラギアクルスは迫力満点だ。



また、前回好評だった大型モンスターの「痕跡探し」が今回も登場! 会場内の壁や床に会場配布のブラックライトを照らして様々なモンスターの痕跡を探す、ハンターの気分になりきれるコンテンツだ。



一方、<展示エリア>では「ラギアシリーズ」や「ジンオウシリーズ」など、歴代タイトルの作品中に登場した主要ハンター装備を展示。ハンター装備と共にシリーズの歴史を感じられるコーナーとなっている。さらに今回の横浜開催では、受付嬢衣装の展示も追加予定とのことだ。



そのほか『モンスターハンター』シリーズ、『モンスターハンター:ワールド』に登場する食欲をそそる数々のハンター飯の歴史を振り返る企画展示や、シリーズ発売から今まで15年間謎に包まれていた「黒龍 ミラボレアス」をはじめとする「禁忌モンスター」の設定資料を初解禁。黒龍討伐時に手に入る「黒龍の邪眼」も展示される。

また、歴代シリーズに登場した様々な武器を「武器の歩み」として年表化。壁一面に記録された武器の数は圧巻だ。年表を見ながら仲間と狩りつづけた歴史を懐かしむことができるコンテンツとなっている。



物販コーナーでは、秋葉原展でも好評を博した「オフィシャルブック-特典DVD付き-」他、「こんがり肉 サラミ」や企画展キービジュアルを使用したTシャツなど、15周年を記念した限定グッズを多数販売。物販エリアへの入場は、13:00以降は企画展チケットの有無に関わらず入場が可能となっている。



2020年1月11日(土)10:00より、本イベントをお得に楽しめる「前売チケット」の発売が行われるほか、前回開催時も好評だった、ゲーム内通貨「ゼニー」をモチーフにした15周年展限定「1ゼニーメダル付きチケット」も販売されるとのことで注目だ。



圧巻の4D演出で大型モンスターに出会えるコンテンツなど、『モンスターハンター』ファン以外も楽しめる本イベントに乞うご期待!



(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. Sound Design by Soundelux Design Music Group