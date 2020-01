モデル・コスプレイヤーなどで活躍する篠崎こころが12月11日、自身のツイッターを更新。衣装ブランド「Par la magie-パルラマジ-」のメイド服コスプレを公開した。

篠崎は、「こんなかんじの衣装で今日はとある収録に行ってきました」と現在放送中の、えなこ地上波冠番組『えなコスTV』で撮影したオフショットを公開。「パルラマジのメイド服形かわいすぎて本当にスキ……」と同ブランドを絶賛した。

I am a part of everything that I have read📚❤️ pic.twitter.com/huvZA0kmNX