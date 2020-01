コスプレイヤーの伊織もえが1月8日、都内で開催されたスマホ向けゲーム『アークナイツ-明日方舟-』プレスカンファレンスに登壇。公式コスプレイヤーに就任したことが発表された。

伊織は、イベント中盤に同タイトルのキャラクター・アーミアのコスプレで登壇。2018年に開催された「上海コミカップ」で試遊したこともあるとのことで「その時からゲーム誠意やキャラクターのかわいさに惚れ込んでいて、ずっとリリースを楽しみにしていました」と喜びをあらわにした。

また、イベントで着用した衣装は、もともと自身の趣味でコスプレを楽しもうと思い製作したと口にし「こうしてお仕事で着れて嬉しいです」と笑顔。ポイントについては、「指全部に青いリングが付いていたり、長い耳が付いているのが特徴」と説明した。

今後は、『アークナイツ-明日方舟-』に関連するイベントや番組に出演予定。伊織は「コスプレを通じてゲームの入り口を、少しでも広げていけると嬉しいなと思います」と意気込んだ。

(C)2017 Hypergryph Co., Ltd. (C)2018 Yostar, Inc. All Rights Reserved.