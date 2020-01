映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』より「ARTFX+ ゲラート・グリンデルバルド」が発売中。価格は9,800円(税抜)。

ゲラート・グリンデルバルドは「ハリー・ポッター」シリーズに登場する魔法使い。『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』では、俳優のジョニー・デップが演じている。

1/10スケールとなる本フィギュアは、指揮者のように杖を持ち両手を広げたポーズでの立体化。また、台座はスチール製で、フィギュアに内蔵されたマグネットにより固定する仕様となっている。同映画に登場するニュート・スキャマンダーとアルバス・ダンブルドアもARTFX+シリーズで発売済みなため、並べて展示することができる。

