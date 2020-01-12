SUPER BEAVERが結成15周年のアニバーサリーツアー第2弾「続・都会のラクダ TOUR 2020 ～ラクダの前進、イッポーニーホー～」を9月から12月にかけて開催することを発表した。
このたび発表されたのは9月5日の香川・高松festhalleから12月9日の神奈川・横浜アリーナまでの計14公演。10月10、11日の宮城・ゼビオアリーナ仙台2DAYS、11月2日の大阪・大阪城ホール、12月6日の愛知・日本ガイシホール、そしてファイナルの横浜アリーナ2DAYSを含む過去最大規模のツアーとなり、すべてワンマンで行われる。
SUPER BEAVERのファンクラブサイト「友の会」では本日1月12日21:00から15日23:59まで、オフィシャルサイトでは1月18日13:00から26日23:59まで、チケットの先行予約を受け付ける。
SUPER BEAVER 15th Anniversary 続・都会のラクダ TOUR 2020 ～ラクダの前進、イッポーニーホー～
2020年9月5日（土）香川県 高松festhalle
2020年9月6日（日）香川県 高松festhalle
2020年9月10日（木）福岡県 Zepp Fukuoka
2020年9月11日（金）福岡県 Zepp Fukuoka
2020年9月18日（金）新潟県 NIIGATA LOTS
2020年9月19日（土）新潟県 NIIGATA LOTS
2020年9月26日（土）広島県 BLUE LIVE HIROSHIMA
2020年9月27日（日）広島県 BLUE LIVE HIROSHIMA
2020年10月10日（土）宮城県 ゼビオアリーナ仙台
2020年10月11日（日）宮城県 ゼビオアリーナ仙台
2020年11月2日（月）大阪府 大阪城ホール
2020年12月6日（日）愛知県 日本ガイシホール
2020年12月8日（火）神奈川県 横浜アリーナ
2020年12月9日（水）神奈川県 横浜アリーナ