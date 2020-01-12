『AFC Uー23選手権タイ2020』グループステージ第2戦、Uー23シリア代表戦に臨むUー23日本代表のスターティングメンバーが発表された。試合は日本時間22時15分にキックオフ予定。テレビ朝日系列、NHK BS-1にて生中継される。
■U－23日本代表 シリア戦スタメン
▼GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
▼DF
3 渡辺剛（FC東京）
15 岡崎慎（FC東京→清水エスパルス）
17 町田浩樹（鹿島アントラーズ）
22 橋岡大樹（浦和レッズ）
▼MF
6 斉藤未月（湘南ベルマーレ）
10 食野亮太郎（ハーツ／スコットランド）
14 森島司（サンフレッチェ広島）
16 相馬勇紀（鹿島アントラーズ→名古屋グランパス）
21 松本泰志（サンフレッチェ広島）
▼FW
13 上田綺世（鹿島アントラーズ）
□控えメンバー
▽GK
1 小島亨介（大分トリニータ→アルビレックス新潟）
23 谷晃生（ガンバ大阪→湘南ベルマーレ）
▽DF
2 立田悠悟（清水エスパルス）
20 古賀太陽（柏レイソル）
▽MF
4 菅大輝（北海道コンサドーレ札幌）
5 杉岡大暉（湘南ベルマーレ→鹿島アントラーズ）
7 田中駿汰（大阪体育大学→北海道コンサドーレ札幌）
8 田中碧（川崎フロンターレ）
11 遠藤渓太（横浜F・マリノス）
18 田川亨介（FC東京）
19 旗手怜央（順天堂大学→川崎フロンターレ）
▽FW
9 小川航基（水戸ホーリーホック→ジュビロ磐田）