1週間のアニメのニュースをまとめて紹介する「アニメ1週間」。今回(1月5~11日)は、マンガ「聲の形(こえのかたち)」で知られる大今良時さんの「不滅のあなたへ」がテレビアニメ化されるニュースや「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの総集編となる劇場版最新作「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」が公開された話題などが注目された。

1月5日放送された人気アニメ「プリキュア」(ABC・テレビ朝日系)シリーズの第16弾「スター☆トゥインクルプリキュア」の第46話「ダークネスト降臨!スターパレスの攻防」で、敵のノットレイダーの統率者・ダークネストの正体が明らかになった。ダークネストは本当の姿はおろか、声すら明らかになっていなかったが、第46話で正体が13番目のスタープリンセス、へびつかい座のプリンセスだったことが判明。園崎未恵さんが声優を務める。

6日、人気ゲームが原作のアニメ「ひぐらしのなく頃に」の新プロジェクトが始動したことが分かった。「<物語>」シリーズなどの渡辺明夫さんがキャラクターデザインを手がけ、「女子高生の無駄づかい」などのパッショーネがアニメを制作。インフィニットがプロデュースする。

6日、姉弟愛を描いた飯田ぽち。さんのマンガ「姉なるもの」が2020年にアニメ化されることが分かった。OVA(オリジナル・ビデオ・アニメ)が発売される。

7日、日本コロムビアが、2020年に創立110周年を迎えることを記念して、同社に所属する女性声優が集結するライブイベント「#コロちゃんフェス supported by animelo mix」を、6月7日にパシフィコ横浜 国立大ホール(横浜市西区)で開催することが分かった。悠木碧さん、内田彩さん、伊藤美来さん、村川梨衣さん、Machicoさん、和氣あず未さん、富田美憂さんの7人が出演する。

9日、人気野球マンガ「MAJOR(メジャー)」の続編「MAJOR 2nd(メジャーセカンド)」のテレビアニメの第2シリーズが、NHK・Eテレで4月4日から毎週土曜午後5時35分に放送されることが明らかになった。第2シリーズは主人公・茂野大吾が中学生になって登場。第1シリーズに引き続き茂野大吾役の藤原夏海さん、佐倉睦子役の花澤香菜さんが出演するほか、山下大輝さんが新入生・仁科明を演じる。中学生になった大吾らが描かれたキービジュアルも公開された。

9日、「不滅のあなたへ」がテレビアニメ化され、NHK・Eテレで10月から放送されることが明らかになった。原作者の大今さんは「この作品を通して、たくさんの刺激に出会えることを期待しています」とコメントを寄せている。

9日発売のマンガ誌「モーニング」(講談社)6号で、テレビアニメ化もされた江口夏実さんのマンガ「鬼灯(ほおずき)の冷徹」が最終回を迎え、約9年の連載に幕を下ろした。コミックス最終31巻が8月21日に発売される。

10日、アニメ「プリパラ」シリーズに登場するチーム「ノンシュガー」の初の単独イベント「NonSugar スペシャルイベント『約束のてへペロピタですわ!』byプリパラ」が開催されることが明らかになった。4月25日にフェニーチェ堺 大ホール(堺市堺区)、5月16日に日本青年館(東京都新宿区)で開催され、真中のん役の田中美海さん、月川ちり役の大森日雅さん、太陽ペッパー役の山下七海さんが集結。トークやライブを繰り広げる。

10日、人気アニメ「ポケットモンスター」の劇場版最新作のタイトルが「劇場版ポケットモンスター ココ」に決定し、7月10日に公開されることが明らかになった。今回のタイトルは、ポケモンの劇場版の中で、最も短いタイトルとなる。ポスタービジュアル、特報も公開。特報には、ジャングルの中を人間離れした動きで疾走するキャラクターが映し出される。ポスタービジュアルには、そのキャラクターが、サトシとピカチュウを木の上から眺めている後ろ姿が描かれ、「君に伝えたい。」というコピーが記されている。

11日、「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載中の堀越耕平さんのマンガが原作のアニメ「僕のヒーローアカデミア」の劇場版「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング」(長崎健司監督)の4D版が1月24日から上映されることが分かった。

10日、「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」が公開された。プリズムショーの全29曲の中からファン投票で順位を決め、ベスト10を上映。同日、新宿バルト9(東京都新宿区)で開催され、西園寺レオ役の永塚拓馬さんは、順位を受けて「ランキングだけど、完璧な流れで、一つの物語になっている。この流れじゃなきゃというプリズムの奇跡を感じました」と語った。