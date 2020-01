『ネコぱら』のショコラとバニラがあみあみ限定特典付きフィギュアに！

人気美少女ゲーム『ネコぱら』のショコラとバニラが、1/6スケールのフィギュアになった。



『ネコぱら』は、ケーキ屋「ラ・ソレイユ」を舞台に、人型の猫との交流を楽しむ美少女アドベンチャーゲーム。

2020年1月からはTVアニメ版が放送されている。





▲こちらがショコラ。





▲こちらがバニラだ。



今回のフィギュア「ネコぱら ショコラ チャイナドレスedition illustration by さより STD」「ネコぱら バニラ チャイナドレスedition illustration by さより STD」は、ゲーム版の原画を手がけたさよりがフィギュアのために描き下ろしたイラストをもとに立体化。ベースを並べることで、2体を揃えて飾ることができる。





STD Ver.限定特典として提灯パーツが付属。

さらにあみあみ限定の予約特典として、B2タペストリーも用意されている。



なおこのフィギュアは、「あみあみ限定特典付属」、「特典なし」、「その他付属品のDX Ver.」など多数のバージョンが存在するので、予約・購入の際にはご注意を。



(C) NEKO WORKs All Rights Reserved.