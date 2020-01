さかいゆうがオフィスオーガスタの新レーベル・newborder recordingsへ移籍し、3月4日にニューアルバム「Touch The World」をリリースする。

このアルバムはさかいがイギリス・ロンドン、アメリカ・ロサンゼルスとニューヨーク、ブラジル・サンパウロにある歴史的なスタジオを巡り、“世界”と“旅”をテーマに各国のミュージシャン、エンジニアと共にレコーディングしたグローバルな作品。Jamiroquaiの元ベーシストであるスチュワート・ゼンダー、ジャズバンドIncognitoのリーダーであるジャン=ポール“ブルーイ”モーニック(G)、The New Power Generationのカット・ダイソン(G)とレナート・ネト(Key)、「ローリングストーン誌が選ぶ史上最も偉大な100人のドラマー」32位に選出されたジェームス・ギャドソン、バイオリニストのエバートン・ネルソンなどの錚々たる面々が演奏で参加している。なお収録曲「She's Gettin' Married」をプロデュースしたブルーイからさかいに向けたコメントVTRも公開された。

今作は初回限定盤と通常盤の2形態が用意され、初回盤には2019年10月に行われたデビュー10周年記念ライブ「SAKAIのJYU」の映像や、今作のレコーディングドキュメンタリー、2019年8月に配信された「Journey」のミュージックビデオを収めたDVDが付属する。またアルバムの発売に先駆け、収録曲「21番目のGrace」が2月5日に先行配信されることも決定。YouTubeでは「SAKAIのJYU」で「21番目のGrace」が初パフォーマンスされたときの様子を捉えたティザー映像が公開されている。

さらに5月14日に大阪・梅田CLUB QUATTRO、17日に東京・日比谷野外大音楽堂でアルバムのリリース記念ライブが開催される。さかいのオフィシャルサイトでは1月31日23:59までチケットの先行抽選予約を受付中。一般販売は2月29日から。

さかいゆう「Touch The World」収録内容

CD

01. Hey Gaia

02. Getting To Love You

03. She's Gettin' Married

04. 21番目のGrace

05. 孤独の天才(So What)feat. Terrace Martin

06. 裸足の妖精

07. 鬼灯 feat. Nicholas Payton

08. 想い出オブリガード

09. リベルダーデのかたすみで

10. Dreaming of You

11. Soul Rain

12. グッバイ・グッナイ

DVD(初回限定盤)

・“SAKAIのJYU”@日比谷野外大音楽堂(2019年10月13日) LIVE映像(約70分予定)

・海外レコーディング ドキュメント映像

・MUSIC VIDEO「Journey」

and more

さかいゆう「Touch The World」Release Party

2020年5月14日(木)大阪府 梅田CLUB QUATTRO

2020年5月17日(日)東京都 日比谷野外大音楽堂