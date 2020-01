チャールズ・マンソンの遺灰マスク、ファンやコレクターの間で物議を醸す

悪名高きカルト集団指導者のアート作品は今に始まったものではない――だが、遺灰まで含めるのはやり過ぎだという声も。



彼の死から2年、そして彼が指揮した非道な殺人事件から50年が経った今もなお、チャールズ・マンソンは一方で人々を魅了し、また一方で人々を震撼させている。今回は、彼の顔をかたどった2体のマスクという形で現れた。マスクには人間の血液と殺人鬼本人の遺灰が含まれているという。



一風変わったこの作品は、アーティストのライアン・オールマイティ氏とマスク職人”シク・リック”ことリック・フィッシャー氏のコラボレーションによるもの。マンソン関連のアイテムは何かと物議を醸すものだが、とくに今回に関してはかつてないほど怒りの声が上がっている。



「山のように脅迫状を受け取りました」と、オールマイティ氏はローリングストーン誌に語った。「実際にマンソンの熱烈なファンからも、猛反発を受けました」。本人曰く、遺灰を使うのは不謹慎だと言うマンソン・ファンの怒りを買っただけでなく、プロジェクトそのものが不気味で悪趣味だという「迷信深い」人々からも非難されているという。「微妙な話題ですよね」と彼は説明する。「50年前に起きた事件です。それに事実やフィクションも含め、いろんな話がついて回っていますからね」



だが、マンソンの遺灰や人間の血液を使った作品はこれが初めてではない。2018年、オールマイティ氏はこの型破りな画材で絵画作品を制作し、トラベル・チャンネルの超常現象解明番組『Ghost Adventures(原題)』の司会をつとめるザック・バガンズ氏に買ってもらった――作品は現在バガンズ氏が経営するラスベガスの幽霊博物館に展示されている。この出来事はそれなりに話題になったが、故マンソンのマスクはさらに大きな波紋を呼んだ。いったいマスクの何が一線を越えたのだろう? 単に新手のメメント・モリ――死を悼み、また自分たちも死を免れないことを警告するオブジェ――ではないのか? それとも、度を越した殺人関連コレクターズグッズなのか? その答えは、誰に問いかけるかによって変わってくる。



オールマイティ氏とマンソンの関係は1990年代にさかのぼる。この当時彼は、凄腕殺人鬼のサインがeBayに出品されれば、100ドル相当の値が付くことを知った。「マンソンとつながるのは非常に難しい、という話は聞いていました。彼は月に何百通――何千通――もの手紙を受け取っていましたし、それに彼は失読症で、そのうえ初等教育しか受けていませんでしたからね」とオールマイティ氏は説明する。「彼は言語があまり得意でなく、ビジュアル寄りの人間だった。それで僕は彼の肖像画を描いて、彼に送ったんです。その後彼に手紙を書いたら、一発で返事をくれました。後でわかったことですが、そんなことは今までなかったそうです」





マンソンとオールマイティ氏が交わした会話の内容とは?



マンソンとオールマイティ氏は何度か電話で言葉を交わした。話題は音楽業界のことから、パンクロックやマリリン・マンソンのこと、刑務所ではどんなTV番組がみられるのかということ――彼は『Mister Rogers Neighborhood(原題)』、『セサミストリート』、『バーニー&フレンズ』を挙げた――数回電話をかけた後、オールマイティ氏はマンソンと連絡を取らなくなったが、数年前にマンソンが病気になったと知り、再度コンタクトを試みた。この時オールマイティ氏はすでに2作目のマンソンの肖像画を制作済みで――人間の血液で描いた――マンソンが死ぬ前に一目見てほしいと願っていた。



オールマイティ氏は依頼を受けた作品の他に、血の肖像画として、マンソンの肖像画を少なくとも5作品、さらに宗教指導者ディバインや作家エドガー・アラン・ポー、GGアリン、P・T・バーナム、エリザベス・ショート(1940年代の未解決殺人事件の被害者で、別名”ブラック・ダリア”)といった著名人の肖像画を手がけた。これら作品は遠くから見ると、様々な色合いの赤と黒の絵具で描かれた写実的な水彩画のようだ。間近で見ると、オールマイティ氏が「スプラッター法(splaturation)」と呼ぶテクニックによる精緻な描写が見て取れる。彼は主に自分の血で作品を制作しており、マンソンの2体のマスクにも彼の血が使われている。「静脈切開の医師と同じような手順ですよ」と彼は説明する。「注射器を使って絵を描くんです。1枚の絵を描くのに必要な血の量は、実はみなさんが思うよりも少ないんですよ」 オールマイティ氏によれば、マスクの制作に使われた遺灰は、マンソンの葬儀に出席した人物からもらったものだそうだ。



共同作業する以前から、フィッシャー氏とオールマイティ氏は互いの作品のファンで、7~8年ほど友情を温めていた。フィッシャー氏は2016年2月からずっと様々なバージョンのマンソンのマスクを発表していたので(ただし遺灰は使われていない)すでに型を持っており、オールマイティ氏の血の肖像画に応用したいと考えていた。オールマイティ氏はオハイオ州アクロンにあるフィッシャー氏のスタジオへ出向き、共同作品の制作に取り掛かった。この時2人はオールマイティ氏の血とマンソンの遺灰を混ぜ合わせたものを、マスクの眼球の部分に施した。



今のところ、マスクはフィッシャー氏とオールマイティ氏がそれぞれ1体ずつ所有している。だがフィッシャー氏は、しかるべき買い手に売っても構わないと言う。「もしこの作品が自分のミュージアムやコレクションにふさわしいと思う人がいれば、僕らも本気で作品点数を増やすことを検討しますよ。でも大量生産するつもりはありません。そこら辺りによくあるような、金目当てのこけおどしではありませんから」と、彼はローリングストーン誌に語った。「僕らはかなり本気です。自分たちが所有するものの歴史的意義を理解しています」





マスク制作を担当したフィッシャー氏の本業



実際に起きた犯罪絡みのマスクの制作――ジョン・ウェイン・ゲイシーの道化師ポゴやH・H・ホームズなど――は、フィッシャーの仕事の一部にすぎない。彼の本業は音楽関連のマスク制作で、アイアン・メイデンやディーヴォ、モーターヘッドの公式ライセンスグッズや、ザ・クランプスのアルバム『Bad Music for Bad People(原題)』のジャケットに描かれたスティーヴン・ブリッケンスタッフ作のサイコビリーなキャラクターのマスクを手がけている。



フィッシャー氏によれば、マスクで採用したマンソンの顔は、1969年12月19日に出版されたライフ誌の表紙をヒントにしたそうだ。瞳の奥に錯乱した表情はいかにもマンソンらしい。元マンソンファミリーの一員ダイアン・レイク氏が2017年の回顧録で書いているように、ライフ誌の表紙はもともと警察による逮捕写真で、1968年4月シカモア峡谷のキャンプ地で、ファミリーが偽造ID所持で逮捕されたときに撮影されたものだ。



WebサイトTMZがマンソンのマスクの存在を報じるや、すぐさま反発が起きた。まずは記事のコメント欄から始まって、やがてソーシャルメディアに広がった。作品に反対する人々の中には、犯罪被害者支援団体Crime Stoppers of Houstonの責任者で、殺人関連コレクターズグッズに”マーダービリア”という呼び名を与えた人物、アンディ・カーン氏もいる。





記事に登場するチャールズ・マンソンのマスク。作品には人間の血が使われ、表面には故カルト指導者の遺灰を吹き付けているとのこと。(Photo by Ryan Almighty)



「殺人記念品業界を監視して20年以上になりますが、率直に言って、これは今まで売りに出された中でも最も(病的で)倒錯したアイテムです――今までいろんな奇妙なものを見てきましたがね」とカーン氏。「理由はどうあれ、人々は数々のおぞましい殺人の首謀者、カルト指導者マンソンを美化し続けています。そして死んだ後も、身に余るような普及の名声を彼に与えてしまっている。彼はこの先も、現実離れした人物として語り継がれるでしょう」



カーン氏も言うように、マーダービリアは大きく分けて2つに大別される。ひとつは、犯罪者や事件関係者が所有または製作した私物(ジョン・ウェイン・ゲイシーのイラストや、処刑室の床から収集されたテッド・バンディの毛髪など)。もうひとつは、実際にカーン氏も目にしたことがあるが、ジェフリー・ダーマー人形やシリアルキラーのスノードームといった制作物だ。今回のマンソンのマスクは、両方のカテゴリーにまたがるという点で珍しい。カーン氏は、そこら中マンソンもので溢れかえる1年であっても――2019年はシャロン・テート/ラ・ビアンカ夫妻殺害事件から50周年にあたる――マンソンの遺灰が使われたマスクは度を越していると考えている。



「『へぇ、こりゃまた奇妙なノベルティグッズだ』と笑い飛ばすかもしれませんが、このグッズの背景にはたくさんの死と破壊、その結果永遠に奪われてしまった人命があることを忘れないでいただきたい」とカーン氏。





全員がマスクに否定的な見方をしているわけではない



同様に、マンソンの友人で長年コレクターをしているマイケル・チャネルズ氏もマスクを問題視している。「アーティストたちは故人の遺品を冒涜しています。故人や遺族、遺産、司法制度を完全に侮辱する行為です」と、チャネルズ氏はローリングストーン誌に語った。「明らかに金儲けと身勝手な売名行為です。マスクやアートとは何の関係もない。チャールズ・マンソンの一部が使われているからこそ、彼らはニュースで取り上げられたんです――マスクや芸術性のためじゃない」



チャネルズ氏いわく、マスクは遺体の一部が含まれていると言う点で、市場で出回っている他の殺人コレクターズアイテムとは一線を画している。「チャールズ・マンソンだからといって、言語道断な行為をしてもいいわけじゃありません」と彼は語った。「死んだ人間の一部を使って描いた絵なんて、野蛮で不謹慎です」



マンソンの遺物をめぐっては、彼の孫ジェイソン・フリーマン氏とチャネル氏、それにマンソンの息子マイケル・ブラナー氏が所有権を主張していたが、2018年3月、カリフォルニアの裁判所はフリーマン氏に所有権を認めた。2002年に書かれたマンソンの遺言書ではチャネルズ氏が唯一の相続人に指名されていたが、カーン郡検視局の弁護士は、遺言書の最後のページが別の手書きの手紙と思しきものであることから、その正当性に疑問を呈した。マンソンの遺産の行方――衣類数点や、さまざまな楽曲のロイヤリティなどなど――に関して、裁判所の裁定はまだ出ていないが、今のところチャネルズ氏とフリーマン氏の2名に絞られている。



「チャールズ・マンソンの遺言執行人として、彼の遺体が多くの心無い個人から不当な扱いを受けるのを見てきました。奴らは可能な限り金を巻き上げようと企み、遺体の取り扱いに関する故人の遺志はもちろん、裁判所や遺族、遺産管理人の希望を無視しています」とチャネルズ氏。彼曰く、もし自分が2018年にマンソンの遺物所有権を認められていたなら、生前マンソンが望んでいたようにデスバレーに埋葬したのに、と付け加えた。



だが、全員がマスクに否定的な見方をしているわけではない。実在する犯罪関連のコレクターグッズを販売するサイトSerial Killer Inkを運営するエリック・ホラー氏は、マスクも、制作手法も、使われた材料もまったく気にならないと言う。また、人間の血液および/または遺灰をアート作品に使うことはさして珍しくない、とも指摘した。



「1970年代には、KISSが自分たちの血液サンプルをインクに混入して、コミックブックを印刷しました」と、ホラー氏はローリングストーン誌に語った。「芸術表現として血を使ったもっと過激な例は、今は亡きパンクロックのレジェンドGGアリンの1980年代のパフォーマンスでしょうね。アリンは自分の身体を深々と刺して、ステージ上で血を流していたことで有名です。KISSやアリン同様、マンソンも悪魔の化身だという誤った批判を受けてきました。僕自身はそういう考えは信じていません。僕はアートを本来の姿、つまりアートとしてとらえています――たとえメインストリームからタブー視されたとしてもね。三者三様とも、それぞれ理由は違いますが、興味深いと思いますよ」



実際ホラー氏は、たとえばマンソンの入れ歯など、これまで売られてきたマンソン関連グッズと同じく、マスクも問題ではないという。「うちのwebサイトの商品リストにこのマスクを掲載しても、僕のほうは一向に差支えありませんよ」



フィッシャー氏いわく、マスクへの反発があってもぐっすり眠れているそうだ。「いつだって世に作品を出すときは、冷やかしを受けるものです。インターネットはアートを揶揄する連中に事欠きませんからね」。フィッシャー氏とオールマイティ氏は、とにもかくにもマンソンが興味深い人物だと力説する。将来的にマンソンは、魔術師アレイスター・クロウリーや神秘主義者グレゴリー・ラスプーチンと肩を並べることになるだろう、とオールマイティ氏は予測している。そして自分のマスクを、ビクトリア朝時代の毛髪アートと同じような死の表徴と考えている。



「ようするに、チャールズ・マンソンの人生には惹きつけてやまないものがあるんです。これに異を唱える人は、真実が見えていないんですよ」とフィッシャー氏。「これだけ年月が経った今も(我々が今も彼を話題にしているのには)理由があります。1969年以降、この国にはごまんと殺人犯が現れましたが、ほとんど全員が忘れ去られているじゃありませんか」