『宇宙戦艦ヤマト2202』東京・名古屋・大阪でのフィルムコンサート開催決定！

昨年10月に開催された『宇宙戦艦ヤマト2202』初のコンサート、『「宇宙戦艦ヤマト2202」コンサート2019 ソノ・トキ・キミ・ト ―Close to you tonight―』を収録したBlu-rayが3月27日(金)に発売することを記念して、東京・名古屋・大阪の3劇場での上映イベント<『宇宙戦艦ヤマト2202』コンサート2019 Blu-ray発売記念!愛のフィルムコンサート>の開催が決定した。



『「宇宙戦艦ヤマト2202」コンサート2019 ソノ・トキ・キミ・ト ―Close to you tonight―』 は、日本全土を熱狂させた『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』をモチーフに描かれた『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』初のコンサート。

昨年10月14日(月・祝)にBunkamuraオーチャードホールにて開催され、『宇宙戦艦ヤマト』シリーズの音楽を親子二代で手掛けてきた宮川彬良と縁のあるミュージシャンたち、そして山寺宏一・平原綾香をはじめとするシンガーたちが熱演し、好評のうちに幕を閉じた。本コンサートの模様やメイキング映像を収録したBlu-rayは3月27日(金)に発売予定だ。



本イベントでは「『宇宙戦艦ヤマト2202』コンサート2019」Blu-rayに収録されるコンサート本編映像を上映。

コンサート本編の映像と音楽を、劇場の大スクリーンと5.1chサラウンドで体感出来る、またとない機会だ。さらに東京会場では上映後に、音楽を担当する宮川彬良をゲストに迎え、コンサートで総合司会を務めた中村繪里子(桐生美影役)とのトークイベントを実施する。



東京会場は2020年2月3日(月)20時45分の回、名古屋・大阪会場では2020年2月21日(金) 19時00分の回で実施される。



(C)西﨑義展/宇宙戦艦ヤマト2202コンサート製作委員会