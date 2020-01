賀来賢人絶叫！ 2020年の運試し企画で“ビリビリペン”の洗礼？

俳優の賀来賢人がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「賀来賢人 SUZUKI “KENTO’S CLUB”」。1月8日(水)~1月9日(木)の放送では、番組企画をお届けしました。1月8日(水)の放送では、この日が“勝負事の日(イチかバチか)”ということで、会長と番組ADが「炎の運試し三番勝負」をおこないました。まずは、ワニに噛みつかれないよう順番に歯を押していくロシアンルーレットのパーティーゲームで勝負。これは会長が勝利し、「もう次で片付けちゃっていいっすか!?」と意気込みます。続いての勝負は、こめかみ部分にピストルを当てて、引き金を引いて風船が割れるかどうかを競うドキドキのロシアンルーレット風船。弾は全部で6発。先勝し余裕しゃくしゃくの会長は、番組ADに先攻を譲ります。4発目までお互いにクリアする攻防となり、残すは2発。先攻の番組ADが5発目をクリアし勝利が確定したかと思いきや、ラストで会長が引き金を引くも風船は割れずに不発で終わるというまさかの展開に。この勝負は、無効でドローとなりました。最後の勝負は、ロシアンビリビリペン。会長が1勝リードしていましたが、この勝負に勝ったほうが勝者ということに。先攻を買って出た番組ADは、1回目を難なくクリア。後攻の会長は「こんなひよっこには負けませんから」と自信をみなぎらせるも、1発でビリビリペンを引き当て「ギャ~~~ッ!!!」と絶叫。「この戦い、またやろう!」とリベンジを誓っていました。1月9日(木)の放送では、恒例のレコメンドソング企画を実施。仕事始めを迎えて“会社に行きたくない……”と気分が憂鬱な人のために、聴くと気持ちがシャキッとして会社に行きたくなる曲を会長がレコメンドしました。今回セレクトしたのは、ワム! の「Wake Me Up Before You Go-Go(ウキウキ・ウェイク・ミー・アップ)」。楽曲をオンエアしたあと、「学生時代、この曲を携帯の目覚まし音にしていたんです。すると、気分爽快で目覚めがすごく良かったんです。とても思い入れの深い、学生時代によく助けられた曲。すごくシャキッとしますよ」とおすすめしていました。<番組概要>番組名:賀来賢人 SUZUKI “KENTO’S CLUB”放送日時:毎週月~木曜 16:50~17:00パーソナリティ:賀来賢人番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/kento/