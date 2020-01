2019年1月9日(木)、大阪城ホールにてLArc~en~Ciel『ARENA TOUR MMXX』が開幕した。hyde(Vo)、ken(Gt)、tetsuya(Ba)、yukihiro(Dr)の4人が揃ってステージに立つのは2018年12月に東京ドームで行われた『LIVE 2018 LArChristmas』以来で、ツアー開催は実に8年ぶりとなる。バンドの結成地 大阪で迎えた初日公演には、プラチナチケットを手にした12,000人のファンが詰めかけた。オフィシャルレポートを掲載する。



「READY STEADY GO」や「Drivers High」といった、自然と体を揺らしたくなるアップテンポな楽曲群を惜しみなく連打。1996年にリリースされた初期代表曲の一つである「Lies and Truth」、2011年にオリコンウィークリーチャート1位を獲得した妖艶なミディアムナンバー「X X X」など、結成29年の長いキャリアを網羅した豪華セットリスト。大ヒット曲だけでなく、コアファンに支持される隠れた人気曲も盛り込み、イントロが鳴るごとに歓喜の悲鳴を巻き越していた。



「大阪でラルクを結成して間もなく29年になりますね。大阪に来るとやっぱ感慨深いものがありますね」と地元ならではの想いをこぼしたhyde。「こうやって演奏しててもなんか、〝まだまだ進化するなあ″って」とも語ると、会場からは大きな拍手。実際、新旧どの楽曲も、現在の4人が鳴らすことで2020年の最新形にヴァージョンアップされていた。「皆さんこうやって長年応援してくれることはほんとに…… バンド冥利に尽きますよね。本当にありがとうございました」(hyde)とファンへの真っ直ぐな感謝の言葉を述べた。



本ツアーは、全5か所12公演を実施。大阪城ホールではこの後1月10日(金)、12日(日)、13日(月/祝)の3公演、続いて1月18日(土)、19日(日)Aichi Sky Expo、2月8日(土)、9(日)さいたまスーパーアリーナ、2月28日(金)、29日(土)横浜アリーナ(※FC会員限定)を経て、3月4日(水)、5日(木)国立代々木競技場第一体育館にてファイナルを迎える。2020年に最新形の姿を示したLArc~en~Cielというロックバンドは、一層の進化を続けていく。



Written by 大前多恵

Photo by 緒車寿一、石川浩章





<ツアー情報>



LArc~en~Ciel

ARENA TOUR MMXX (アリーナツアー トゥエンティ トゥエンティ)



2020年1月9日(木)大阪城ホール

2020年1月10日(金)大阪城ホール

2020年1月12日(日)大阪城ホール

2020年1月13日(月/祝)大阪城ホール

2020年1月18日(土)Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)

2020年1月19日(日)Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)

2020年2月8日(土)さいたまスーパーアリーナ

2020年2月9日(日)さいたまスーパーアリーナ

2020年2月28日(金)横浜アリーナ[LE-CIEL PRESENTS]ファンクラブ会員限定

2020年2月29日(土)横浜アリーナ[LE-CIEL PRESENTS]ファンクラブ会員限定

2020年3月4日(水)国立代々木競技場第一体育館

2020年3月5日(木)国立代々木競技場第一体育館



