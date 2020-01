ナナヲアカリがゲストボーカルにSouを迎えた新曲「チューリングラブ feat.Sou」のテレビサイズバージョンが本日1月11日に配信リリースされた。

「チューリングラブ feat.Sou」はテレビアニメ「理系が恋に落ちたので証明してみた。」のエンディングテーマで。楽曲のフルバージョンは2月5日にリリースされる2ndシングル「チューリングラブ feat.Sou / ピヨ」に収録される。

テレビサイズバージョンの配信と併せて、シングルの期間生産限定盤の収録内容とジャケットも公開された。期間生産限定盤にはアニメの主演2人が歌い、コーラスとして主要キャラクターが参加した「チューリングラブ -雪村心夜(CV:内田雄馬)×氷室菖蒲(CV:雨宮 天)キャラクターver.- with 奏 言葉(CV:原奈津子)×棘田恵那(CV:大森日雅)×犬飼虎輔(CV:福島潤)」やボーカルと楽器パートを抜いた「Less ver.」がボーナストラックとして収録される。

ナナヲアカリ「チューリングラブ feat.Sou / ピヨ」収録内容

CD

01. チューリングラブ feat.Sou

02. ピヨ

03. ハノ(Live)@神田明神ホール 2019.7.7 Live from ナナヲアカリ Presents ライブ&パーティー 第七話 ー770の日ー



04. チューリングラブ -雪村心夜(CV:内田雄馬)×氷室菖蒲(CV:雨宮天)キャラクターver.- with 奏 言葉(CV:原奈津子)×棘田恵那(CV:大森日雅)×犬飼虎輔(CV:福島潤)

05. チューリングラブ feat.Sou(instrumental)

06.チューリングラブ feat.Sou(ナナヲアカリ Less ver.)

07.チューリングラブ feat.Sou(Sou Less ver.)

08.チューリングラブ feat.Sou(Gt. Less ver.)

09.チューリングラブ feat.Sou(Ba. Less ver.)

10.チューリングラブ feat.Sou(Dr. Less ver.)

11.チューリングラブ feat.Sou(TV Size ver.)

初回限定盤付属Blu-ray

ナナヲアカリ Presents ライブ&パーティー 第七話 ー770の日ー@神田明神ホール 2019.7.7

01. ワンルームシュガーライフ

02. 妄想ハッピーエンド

03. プラネタリー・メッセージ(ゲスト:Yunomi)

04. おばけのウケねらい(ゲスト:ピノキオピー)

05. kidding

06. ハッピーになりたい

07. インスタントヘヴン feat.Eve

08. ギヴミー「▽」!!ドル活☆DAYS

・「ピヨ」メイキングドキュメンタリー

期間生産限定盤付属Blu-ray

・TVアニメ「理系が恋に落ちたので証明してみた。」EDノンクレジットムービー

※▽は白抜きハートマーク